G7 | dal Canada l' impegno delle donne nella lotta ai cambiamenti climatici

G7 - Marevivo e Wwf : “dal Canada l’impegno delle donne nella lotta ai cambiamenti climatici” [VIDEO] : Si è concluso ad Ottawa il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, summit presieduto dalla Ministra dell’Ambiente e dei cambiamenti Climatici canadese, Catherine Mac Kenna. Un incontro internazionale che ha visto protagoniste le leader dei paesi del G7 che lavorano ogni giorno per combattere i cambiamenti climatici: un think tankcon l’obiettivo di raccogliere delle indicazioni da utilizzare in occasione del prossimo G7 che si ...

Canada - il mistero dei 14 piedi mozzati ritrovati dal 2007/ Caso risolto : è tutta “colpa” delle scarpe… : Canada, il mistero dei 14 piedi mozzati ritrovati dal 2007, Caso risolto: è tutta “colpa” delle scarpe. Negli ultimi 11 anni sono emersi diversi piedi, apparteneti a persone scomparse(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:59:00 GMT)

RAGE 2 compare nei listini di Walmart Canada : arriva l'ironica risposta dall'account Twitter ufficiale del gioco : Nella giornata di ieri il sito canadese di Walmart ha condiviso una lista che segnalava decine di videogiochi non ancora annunciati, parliamo di titoli del calibro di Splinter Cell, Gears of War 5, Just Cause 4, Lego DC Villains, Borderlands 3, un nuovo titolo della serie Assassin's Creed e RAGE 2.Alcune ore dopo, l'elenco è scomparso ma in molti hanno visionato la lista e, tra i tanti, anche gli sviluppatori di RAGE che, come segnala ...

Buona notizia per i consumatori. La Barilla diminuisce le importazioni di grano dal Canada : Il più grande produttore di pasta al mondo, il Gruppo Barilla, ha affermato di aver dovuto ridurre le importazioni di grano duro dal Canada a causa delle continue pressioni, ed una evidente maggiore attenzione ed informazione dei consumatori, riguardo l’uso del famoso diserbante Glifosato. Il direttore acquisti di Barilla, Emilio Ferrari ha dichiarato ai produttori di Toronto, che la società ha tagliato le importazioni di grano canadesi ...

Pasta al glifosato - Barilla prova ad invertire il flusso delle importazioni dal Canada : È molto difficile cambiare l'opinione pubblica', anche se le sue convinzioni non sono basate sulla scienza. Il sospetto, per i vertici di Barilla è che i produttori italiani abbiano cavalcato la ...

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Usa negano l’asilo a Shakila - sfregiata dal marito Taliban : la ragazza accolta dal Canada : Usa negano l’asilo a Shakila, sfregiata dal marito Taliban: la ragazza accolta dal Canada Shakila Zareen è una ragazza afgana di 23 anni che sei anni fa fu sfregiata dal marito legato ai talebani. Dopo diversi interventi di ricostruzione facciale ha ottenuto l’asilo politico a Vancouver: “Non resterò in silenzio”.Continua a leggere Shakila Zareen è […]

Mondiali femminili : Italia travolta dal Canada - azzurre sempre ultime in classifica : A indirizzare la partita, però, sono state le tre mani perse consecutivamente tra il quarto e il sesto end : due, tre e altri due punti marcati dalle Campionesse del Mondo hanno fatto la differenza. ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia travolta dal Canada - azzurre sempre ultime in classifica : L’Italia è stata travolta dal Canada ai Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay, le azzurre sono crollate per 14-6 contro le padrone di casa che hanno trionfato con estrema facilità confermando la loro imbattibilità (dieci successi in altrettante partite). Diana Gaspari e compagne si sono arrese dopo il 4-0 subito nell’ottavo end, parziale giunto dopo essersi imposte per 3-0 nella frazione precedente. A indirizzare la ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia sconfitta 8-6 dal Giappone. Il Canada supera la Svezia e resta l’unica squadra imbattuta : Continua la crisi dell’Italia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Chiara Olivieri è stata superata per 8-6 dal Giappone, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. L’Italia si trova ora in penultima posizione in classifica (12ma) e deve dire di fatto addio ai sogni di gloria. Le azzurre hanno aperto con il ...

Altro che in aprile Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Tempi ufficiali più lunghi dal Canada : Passo indietro o meglio ben più cauto sull'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Android 8.0 arriverà senza alcun dubbio sui top di gamma del 2016 ma il toto scommesse sulle date in cui il rilascio effettivo arriverà non si placa. Solo qualche giorno fa, vi abbiamo fornito un primo riscontro secondo il quale proprio il rilascio in Turchia sarebbe dovuto giungere già il prossimo 13 aprile, dunque in Tempi davvero ridottissimi. Una ...