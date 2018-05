Fuck the cancer | dall' asta delle magliette 7550 euro

"What The Fuck!!" - le foto più assurde del web sbarcano in un libro (di carta) : Un orso polare scende dal bus sotto lo sguardo attonito di due vecchiette, quattro militari stanno appostati col fucile spianato.. sì, ma su un trenino per bambini (!), un uomo fa la guardia a un barbecue allestito nel cofano di un'auto...verrebbe da dire, "What the fuck!!"'?. E infatti è proprio questo il titolo scelto per quest'opera in due volumi che raccoglie, in 600 pagine l'uno, il meglio e il peggio delle fotografie ...