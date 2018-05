Frosinone | beffa playoff Serie B come un anno fa | ora Longo dovrà superarsi

Il Foggia beffa il Frosinone : il pareggio condanna i ciociari ai playoff : Il Foggia pareggia 2-2 a Frosinone e regala di fatto la promozione al Parma che, vincendo per 0-2 a La Spezia ed essendo in vantaggio negli scontri diretti con i ciociari , può festeggiare il ritorno in Serie A dopo soli tre anni. L'ex Mazzeo sblocca il risultato al 35', ma i frusinati ribaltano il punteggio grazie alla zuccata di Paganini al 68' e l'autorete di Rubin al 73', prima di subire però la rete del 2-2 firmata da Floriano all'89' con un ...

Serie B - Frosinone beffato - Novara retrocesso in Serie C : Ultima giornata di B e come in un thriller da record al botteghino finisce con colpi di scena assolutamente incredibili. Il Frosinone si fa riprendere nel finale da un Foggia senza alcun problema di ...