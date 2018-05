Francia | volata per la Champions League

calcioweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) La Ligue1 va in archivio con un ultimo turno delicato. Una tra Monaco (77 punti), Lione (75) e Marsiglia (74) rester’ fuori dalla. L’impegno piu’ semplice e’ quello del Marsiglia che, dopo le tre sberle rimediate con l’Atletico, ospita il tranquillo Amiens. Il Monaco gioca in casa del Troyes penultimo, che se perde e’ sicuramente retrocesso. La gara piu’ complicata e’ del Lione che ospita il Nizza di Balotelli, che ha bisogno di punti per mantenere il sesto posto, che vale l’Europa, dall’attacco di Bordeaux e St.Etienne che inseguono a due punti. L'articoloper laCalcioWeb.