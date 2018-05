Frana Piemonte | riapre lunedì la ferrovia Vigezzina 

Maltempo Piemonte - Frana in Valsusa : 4 evacuati : Forte Maltempo da ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’area della Valsusa, dove una frana si è verificata a Bussoleno, nella località Campo Benello. E’ stata necessaria l’evacuazione di quattro allevatori che si preparavano a portare il bestiame in alpeggio. Strade allagate a Bussoleno con un’ auto bloccata nel sottopasso, poi chiuso. Il Maltempo è partito dalla media Valle e si è spostato via via verso ...

Maltempo - notte di violenti temporali in Piemonte : Frana a Bussoleno : Dopo un violento temporale che ha causato allagamenti, una frana e’ caduta, oggi pomeriggio, a Bussoleno, nella zona di campo Benello, in Valle di Susa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento sembra che nessuna persona sia rimasta coinvolta. In Valle di Susa i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato oggi 41.4 mm di pioggia a Borgone, 40 a Condove; le precipitazioni ...

Frana - Piemonte : la statale 337 resta interrotta - proseguono i lavori : Sono ancora incerti i tempi per la riapertura della statale 337 della valle Vigezzo, nel tratto tra il Comune di Re e il confine svizzero. La strada è chiusa dallo scorso primo aprile, quando una Frana ha travolto e ucciso due turisti svizzeri a Meis, frazione di Re. I lavori di rimozione delle rocce e’ ancora in corso e per rimuovere i blocchi instabili la prossima settimana si ricorrerà all’uso dell’esplosivo. ...

Maltempo - Frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Piemonte - auto travolta da una Frana : due morti : La frana è caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Le vittime sono state travolte da massi e terra. Mentre in Trentino un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro.

Piemonte - auto travolta da una Frana : due morti : Piemonte, auto travolta da una frana: due morti La frana è caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l’Ossola (Vco) e la Svizzera. Le vittime sono state travolte da massi e terra. Mentre in Trentino un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto lanciandosi dal Becco dell’Aquila, a Dro. Continua a leggere

Grossa Frana sulla Statale della Val Vigezzo tra il Piemonte e la Svizzera - morti 2 svizzeri : Tragedia nella Val d'Ossola, al confine tra Italia e Svizzera: un'auto è stata travolta da una Grossa frana nel pomeriggio di Pasqua ed è finita in un dirupo. morti i due occupanti, un uomo e una donna svizzeri sulla cinquantina. La frana ha investito la strada Statale 337 della valle Vigezzo, nei pressi di una frazione del Comune di Re (Verbano-Cusio-Ossola), Meis, poco distante dal confine di Ponte Ribellasca.Non c'è stato ...

Piemonte - Frana su auto in val Vigezzo/ Ultime notizie : due morti svizzeri - strada e ferrovia interrotta : Piemonte, frana travolge auto in val Vigezzo: morti due svizzeri, rischio nuove cadute. Le Ultime notizie: smottamento nel comune di Re, in provincia di Verbania(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Frana in Piemonte - automobili schiacciate da massi e terra : 2 morti : Due persone sono morte oggi per una Frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola , Vco, e la Svizzera. Entrambe erano su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso ...

Frana in Piemonte - automobili schiacciate da massi e terra : due morti : Due persone sono morte oggi per una Frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola , Vco, e la Svizzera. Entrambe erano su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso ...

Frana travolge auto in Piemonte - due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Frana in Piemonte - auto schiacciate : 2 morti : Una Frana sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, ha causato la morte di due persone . Queste si trovavano a bordo di un'automobile colpita dai ...

Frana travolge auto in Piemonte : due morti : La Frana ha colpito in pieno l'auto su cui stavano viaggiando. Frana sulla statale: 2 morti Due persone sono morte in Piemonte sotto una Frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo...

Frana travolge auto in Piemonte - due morti : La Frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola e la Svizzera. Entrambe le vittime erano su un'automobile che è stata colpita da massi e terra -