Forte scossa di terremoto al nord | avvertita in tutto il nordovest

Terremoto - Forte scossa in Albania : avvertita in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto - Forte scossa in provincia di Piacenza. 'Paura anche a Parma - Fidenza e La Spezia' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più ...

Terremoto - Forte scossa a Nord Italia : paura a Parma - Piacenza e Reggio Emilia [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto - Forte scossa in Giappone : epicentro nel distretto di Hokkido [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

In Borsa la scossa più Forte da 5 anni. Lega e 5 Stelle cambiano il contratto : plausibile che da stamani i mercati recuperino un certo contegno. Potrebbe andare in scena anche un certo recupero dei titoli italiani, dato che l'ultima versione del contratto ufficiale di governo ...

Terremoto - Forte scossa in Friuli : paura a Udine - Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in tarda serata, alle 23.48, in provincia di Udine, nella Carnia. Il sisma, di magnitudo 3.6, ha avuto profondotà di soli 7,4...

Terremoto : Forte scossa nelle Filippine [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - Forte scossa in Friuli. Magnitudo 3.6 - epicentro a Bordano. Paura a Gemona : Il sisma avvertito distintamente anche nella zona Pordenonese. Non risultano danni a persone o cose. La scossa di Magnitudo 3.6 (sentita anche Tolmezzo, Codroipo e Tarvisio) arriva a pochi giorni dalle celebrazione del 42esimo anniversario del devastante Terremoto che 42 anni devastò tutta l'area, causando migliaia di morti.Continua a leggere

Terremoto - Forte scossa in Friuli : paura a Udine - Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in tarda serata, alle 23.48, in provincia di Udine, nella Carnia. Il sisma, di magnitudo 3.6, ha avuto profondotà di soli 7,4 chilometri ed è stato,...

Terremoto - paura in Nord Italia : Forte scossa in Friuli - epicentro nei pressi di Bordano vicino Tolmezzo [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - Forte scossa in Friuli : paura a Udine - Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in tarda serata, alle 23.48, in provincia di Udine, nella Carnia. Il sisma, di magnitudo 3.6, ha avuto profondotà di soli 7,4 chilometri ed è stato,...

Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan : Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan Continua a leggere L'articolo Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan proviene da NewsGo.

Forte scossa di terremoto in Tajikistan [DATI] : Un Forte terremoto di magnitudo Mwp 6.3 si è verificato in Tajikistan alle 12:41:43 ora italiana, 15:41:43 ora locale, ad una profondità di 77 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto in Tajikistan [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : Forte scossa ad Ascoli Piceno Video : Una scossa di Terremoto, di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, alle 18:24 ora Italiana. Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipoCentro dell'evento sia stato individuato a circa 28 chilometri ...