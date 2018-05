Formula Windsufing 2018 | Coppa Italia | la seconda tappa a Cattolica

sportfair

(Di sabato 19 maggio 2018)di(Rn) Dopo la primadi Torre Annunziata, nel golfo di Napoli, ladisi sposta sulla riviera romagnola, a, per ladel weekend del 26 e 27 maggio prossimo. A guidare la classifica provvisoria, dopo aver vinto la primadi Torre Annunziata, è il detentore di2017 Christopher Frank ITA-211 del Circolo La Darsena Wakeboard ASD. Presso il circolo Arcobaleno, Frank aveva preceduto in classifica Alessandro Giovini ITA-196 dell’Adriatico Windsurf Club e Andrea Volpini ITA-251 dello Yacht Club Anzio. La terzadelle quattro previste, si terrà a Gravedona, sul lago di Como, a metà luglio. La gara è valevole anche per il Campionato zonale XI zona, Emilia-Romagna. “È con grande piacere ed entusiasmo – spiega Fabio Benericetti, delegato zonale AICW – ...