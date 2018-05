Formula E | a Berlino vince…la Germania! Abt trionfa sull' Audi davanti a Di Grassi

Formula E - Doppietta dell'Audi nell'ePrix di Berlino : Doppietta dellAudi nellePrix di Berlino, nono appuntamento della stagione di Formula E. Daniel Abt, dopo aver brillato in qualifica, conquistando la pole, è riuscito a mantenere la leadership dallinizio alla fine della corsa. Quello ottenuto allex aeroporto di Tempelhof è il secondo successo stagionale per il pilota tedesco. Seconda posizione per il compagno di squadra Lucas Di Grassi: il brasiliano sembrava avere il giusto ritmo per giocarsi la ...

Formula E - Rosberg scalda la nuova Gen2 tra le strade di Berlino : Lo aveva annunciato diverse settimane fa e ora l'ha fatto: Nico Rosberg , campione del mondo con la Mercedes nel 2016, ha ripreso in mano il volante dopo il suo ritiro dalle corse e si è calato nell'abitacolo della nuova , la vettura che sarà protagonista della Formula E nella prossima ...

Formula E - Sabato - appuntamento con l'ePrix di Berlino : La Formula E torna in scena nel weekend con lePrix di Berlino, che si correrà Sabato 19 maggio nel Tempelhof Airport Circuit, ossia nellex aeroporto che sorgeva ad appena due chilometri dalla città e che, dal 2010, è stato convertito in parco pubblico.La pista. Un tracciato unico nel suo genere, a cominciare dalla pavimentazione che non avrà niente a che vedere con lasfalto delle strade cittadine, né con quello tipico delle piste. Si correrà ...