ilgiornale

: Fognini s'illumina e Nadal lo spegne subito - AdrMontanaro : Fognini s'illumina e Nadal lo spegne subito -

(Di sabato 19 maggio 2018) Roma - In effetti si diceva:ha le armi per mettere in difficoltà. Poi il tennis di solito segue un'equazione perfetta e così alla fine vince Rafa, ma non è stato poi così facile. Era il ...