Floor Kids | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Vi piace la mia recensione di Floor Kids? No perché @spaziogames A.K.A. THE SKRUNNIAKT non me l'ha pubblicata. #RunningMeme - spikedani89 : Vi piace la mia recensione di Floor Kids? No perché @spaziogames A.K.A. THE SKRUNNIAKT non me l'ha pubblicata. #RunningMeme - Eurogamer_it : Pronti a seguire il beat? #FloorKids #recensione -

(Di sabato 19 maggio 2018) Dopo il debutto avvenuto su Switch lo scorso Dicembre,è finalmente approdato su PC e successivamente arriverà anche su Xbox One e PS4, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.è un rythm game, nel quale nei panni di uno dei personaggi disponibili, dovremo farci strada nella vita, esibendoci in località di vario tipo con la breakdance. Il titolo presenta meccaniche molto semplici, a dimostrazione del perchè il team di sviluppo abbia inizialmente scelto una piattaforma ibrida per il lancio. Dopo aver portato a termine il tutorial iniziale, il quale ci illustra in breve le basi della breakdance, veniamo catapultati nella mappa di gioco, costellata da diversi luoghi di ...