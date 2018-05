Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Sgravi e detrazioni fiscali - ecco cosa ne sarà dei 'bonus' con l'introduzione della Flat tax : Che fine faranno bonus e detrazioni fiscali con l'introduzione della flat tax? Si tratta di un "dettaglio" che nel contratto di governo "stipulato" tra Lega e M5s non viene specificato nel dettaglio...

Con la Flat tax metà dei risparmi sull’Irpef vanno alla fascia più ricca : La flat tax? Sarà solo per pochi. Cifre alla mano la riforma fiscale messa a punto da Lega e 5 Stelle avvantaggerà solo i redditi più alti e non comporterà alcun tipo di vantaggio per quelli più bassi. Secondo uno studio di Lef, Associazione per la legalità e l’equità fiscale, infatti, solo 4 contribuenti su 10 avranno uno sconto significativo sull...

Governo - Camusso boccia accordo Lega-M5s : ‘Disuguaglianze restano immutate. La Flat tax è sbagliata e inadeguata’ : “La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di Governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il ...

Flat tax e incentivi : Rete Irene pone all’attenzione del nuovo governo la riqualificazione energetica come sviluppo del territorio : Nei giorni scorsi sono circolate notizie sulla possibilità che, in connessione a una riforma tributaria basata sulla Flat tax, potrebbero essere abolite quasi tutte le agevolazioni fiscali, comprese quelle attive nel settore edilizio e, in particolare, quelle per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Particolare apprensione ha suscitato l’affermazione secondo cui “Non ci sarà bisogno di altri sconti” – pronunciata da ...

Nugnes (M5S) : “Flat tax e rimpatri forzati non li voto”. La senatrice dice no alla Lega : Paola Nugnes è una delle 6 senatrici che permetteranno all'accordo Lega - M5S di reggere in parlamento, ma chiarisce da subito i suoi propositi: "Voterò la fiducia ma è solo la prima, sugli altri voti i presupposti cambieranno. Flat tax e legge sull'immigrazione non li voto. Se il mio contributo non serve pronta ad andare via"Continua a leggere

Di Maio-Salvini : promesse mantenute. Ok a Flat tax e reddito cittadinanza : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

Contratto di governo : Flat tax - pensione di cittadinanza e gli altri punti salienti : "Con il governo M5S/Lega, i problemi di fondo dell'economia italiana, tra cui la bassa crescita, la scarsa flessibilità dei mercato del lavoro, l'inefficienza del sistema bancario e della pubblica ...

Che cos'è la Flat tax : maxi taglio fiscale per i ricchi - rischio beffa per i poveri : Che cos'è? Nel gergo anglofilo della politica economica e delle tasse viene chiamata flat tax, significa tassa piatta, ma anche con la traduzione in mano non si capisce. 'Piatta', ma perché? L'...

Reddito di cittadinanza - Stefano Feltri : “Non è compatibile con la Flat tax. Uno aiuta i poveri - l’altra i ricchi” : “Sono sempre stato perplesso all’idea di dare soldi a pioggia. Poi, studiando la situazione delle politiche di welfare in Italia, si scopre ci sono molte persone, i più poveri, che non sono coperti”. Stefano Feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, ha presentato ieri a Roma il suo libro “Reddito di cittadinanza” (edito da Paper First). “Se è vero Reddito di cittadinanza a tutti i disoccupati, è un’ottima idea: ...

Flat tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del contratto Lega-M5s una "cialtronata" : Il contratto di Governo tra Lega e M5s prevede misure con un costo complessivo superiore ai 125 miliardi di euro, a fronte di coperture di soli 500 milioni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:56:00 GMT)DI MAIO-SALVINI/ Staffetta o rottura, l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale, di S. LucianoCARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. Annoni

Flat tax - pensioni : le novità del contratto “L’Italia blocca la Tav? Dovrà rimborsare” : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma