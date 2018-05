Finale Internazionali Tennis Roma 2018 in tv | orario e dove guardarla

Internazionali d’Italia Roma 2018 : le semifinali maschili. Nadal e Djokovic riaccendono la rivalità - Cilic ultimo ostacolo per la Finale bis di Zverev : Penultimo atto nel tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un sabato dedicato completamente alle semifinali e tra gli uomini cresce l’attesa per due partite che promettono grande spettacolo e dal quale usciranno i contendenti per il trono del Foro Italico. Come storia, tradizione, rivalità la prima semifinale, però, batte nettamente la seconda, perchè sul Centrale scendono in campo Rafael Nadal e Novak Djokovic. Si ...

LIVE Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Djokovis sfiderà in semiFinale Nadal - Halep affronterà ... : 21.24: Iniziato sul Centrale il match tra la n.1 del mondo Simona Halep e la francese Caroline Garcia. 20.57: Trionfa Djokovic: 2-6 6-1 6-3, confermando la tradizione positiva contro il giapponese. ...

Internazionali d’Italia – Simona Halep spazza via Garcia : la numero 1 al mondo è in semiFinale : Simona Halep supera Caroline Garcia ed accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la numero 1 al mondo si impone in due set Simona Halep prosegue la sua marcia vincente nel tabellone WTA degli Internazionali d’Italia. La tennista numero 1 al mondo ha giocato fin qui solo un’ora nel torneo, complice un bye al primo turno e il ritiro della Keys agli ottavi, motivo per il quale è la candidata numero 1 alla vittoria finale, quantomeno per ...

Internazionali - Djokovic batte Nishikori : supersemiFinale contro Nadal : E' tornato Novak Djokovic . Il serbo, in tabellone da 11° favorito, ritrova lo smalto dei tempi migliori e centra la prima semifinale del 2018. Non è stata facile la partita contro Kei Nishikori, ...

Internazionali Bnl d'Italia. Novak Djokovic in semiFinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ...

Internazionali Bnl d’Italia. Novak Djokovic in semiFinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ora c’e’ Rafael Nadal, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini. Sara’ Novak Djokovic a sfidare domani lo spagnolo Rafael Nadal nella semifinale della parte alta del tabellone ...

Internazionali - Sharapova show : elimina la Ostapenko e torna in semiFinale : ... quella Jelena Ostapenko , che meno di un anno fa è stata in grado di stupire il mondo andando a vincere il Roland Garros. Una battaglia stupenda quella del Centrale che ha visto la siberiana imporsi ...

Internazionali Bnl d'Italia - Sharapova in semiFinale : Roma, 18 mag. , askanews, E' stata Elina Svitolina la prima a staccare il pass per le semifinali degli Internazionali BNL d'Italia, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 3.351.720 dollari in ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal batte Fognini e va in semiFinale. I risultati dei quarti LIVE : Guarda tutti i video La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD venerdì 18 maggio . Grande attesa per le sfide che decideranno i semifinalisti del Masters della Capitale. Fognini sfiora l'impresa sul Centrale, ma a vincere è Nadal in tre set. In campo tutti i big, da Djokovic e Zverev. Il Masters di Roma in diretta esclusiva su Sky Sport HD--Giornata di quarti di finale agli ...

Internazionali d’Italia – Sharapova show! Rimonta super contro Ostapenko - è semiFinale : Maria Sharapova accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: Sharapova batte in Rimonta Ostapenko al terzo set Gli Internazionali di Roma sono il torneo della rinascita. Novak Djokovic nel maschile ha raggiunto i quarti di finale, segnando il miglior risultato del suo 2018 insieme al quarto turno degli Australian Open, mentre nel femminile Maria Sharapova sta giocando il suo primo torneo ad alti livelli, probabilmente da quando è ...

Internazionali d’Italia – Nadal batte Fognini ai quarti di Finale : le FOTO più belle del match [GALLERY] : Nadal vola in semifinale agli Internazionali d’Italia: le FOTO più belle del match contro Fognini Rafa Nadal ha battuto oggi Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Nella gallery le FOTO più belle del match di oggi al Foro Italico di Roma. L'articolo Internazionali d’Italia – Nadal batte Fognini ai quarti di finale: le FOTO più belle del ...

Internazionali Bnl d'Italia - Cilic in semiFinale : Roma, 18 mag. , askanews, Marin Cilic accede alle semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il croato n.5 del mondo ha eliminato lo spagnolo Pablo Carreno Busta 6-3, 6-3 dopo un'ora e 6 minuti di gioco. In semifinale Cilic affronterà il vincitore del match …

Internazionali - Cilic vola in semiFinale : Carreno Busta ko in due set : Tutto facile per Marin Cilic. Il croato, testa di serie numero 4, non deve faticare più di tanto per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno Busta, decimo giocatore del seeding. Finisce 6-3 6-3 ...

Internazionali - Nadal batte Fognini e va in semiFinale : Roma, 18 mag. – (AdnKronos) – Rafael Nadal approda in semifinale agli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 4.872.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Nadal, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta l’azzurro Fabio Fognini, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco. L'articolo Internazionali, Nadal batte Fognini e va ...