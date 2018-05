Finale ballo con Massimo Ranieri e Al Bano | Tommassini commosso | chi è il vincitore per

Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 il 19 maggio - Finale ballo con J-Ax e Fedez - Al Bano e Romina Power : Quattro o cinque sono gli ospiti di Amici 2018 il 19 maggio. Ai nomi certi di Massimo Ranieri, J-Ax, Fedez ed Al Bano si aggiunge l'incognita Romina Power sulla quale al momento non si hanno sicurezze. Romina Power appare nel promo della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con un punto interrogativo e la sua presenza non viene data mai per certa dalla produzione. Tuttavia la comparsa del suo nome - seppur in dubbio - ...

La Finale di Ballando contro la Finale di ballo di Amici : Milly Carlucci Dopo la pausa per l’Eurovision Song Contest, si rinnova per l’ultima volta – almeno quest’anno – la sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici. Su Rai 1 va in onda la finalissima, che proclamerà la nuova coppia ‘regina’, mentre su Canale 5 si consumerà lo scontro finale di ballo, che decreterà il vincitore della categoria danza. Ballando con le Stelle vs Amici: ...

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : Bryan vs Lauren - chi sarà eliminato? Oggi Finale ballo? : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:09:00 GMT)

Amici 2018 - vincitore Finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi con Massimo Ranieri : gli ospiti del 19 maggio - Finale ballo : J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi, ospiti della settima puntata del serale in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio. I due rapper saranno protagonisti di due duetti con due degli allievi della categoria canto rimasti in gara nel programma. J-Ax sarà in duetto con un concorrente della squadra blu mentre Fedez canterà con un concorrente della squadra bianca, probabilmente il trapper Biondo, l'unico al momento ad aver provato un suo ...

Vincitore ballo ed eliminato di Amici 2018 il 12 maggio : esito della Finale tra Bryan e Lauren : Vincitore di puntata ed eliminato di Amici 2018 sono disponibili alla fine di questo post. Nella sesta puntata del talent show, in diretta sabato 12 maggio su Canale 5 a trionfare è stato La puntata numero 6 del serale si è aperta con la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri, senza prove corali di squadra. Per la seconda settimana consecutiva, Amici rinuncia agli ospiti sulle corali di squadra e salta la prima fase. Questa sera si inizia ...

