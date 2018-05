Fifa 18 | disponibili 3 nuovi MOTM – Uomo Partita e 8 card Hero – Eroe

Fifa 18 TOTS Resto del Mondo : 50 giocatori disponibili con SBC ed obiettivi settimanali! : Il 27 aprile sono arrivati i primi TOTS di Fifa 18 e c’è un importante novità che riguarda il “Resto del Mondo”: in questa edizione verranno rilasciate ben 50 card che tuttavia non saranno presenti nei pacchetti ma che potranno essere ottenute solo attraverso apposite sfide creazione rosa e obiettivi settimanali. Seguici sul GRUPPO FACEBOOK In […] L'articolo Fifa 18 TOTS Resto del Mondo: 50 giocatori disponibili con SBC ed obiettivi ...

EA Sports ha rilasciato l'11 maggio 8 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali Ecco la lista degli 8 nuovi "Man of the match" Benatia Rakitskyi Hierlander Beijmo Lo Celso Mirzov Wilczek Celik Le card saranno disponibile nei pacchetti per una settimana

Sopraggiunti problemi EA Sports in queste stesse ore del 9 maggio, dovuti probabilmente ad un sovvraccarico dei server di riferimento. Al momento non sembrano esserci, o comunque ravvisate, operazioni di manutenzione che possano giustificare i disservizi di cui stanno facendo esperienza alcuni giocatori, ragion per cui, per adesso, le cause dei problemi EA Sports risultano ignoti, Anche se ad una prima rilevazione paiono riconducibili a FIFA 18,

EA Sports ha rilasciato nella notte fra il 4 ed il 5 maggio 5 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di Champions League, Europa League e Coppa di Polonia Ecco la lista dei 5 nuovi "Man of the match" Cafù Keylor Navas Georginio Wijnaldum Diego Costa

Guardando le domande che spesso ci vengono poste sulla nostra pagina Facebook abbiamo deciso di realizzare questa guida in cui vi illustreremo quali sono al momento tutti i pacchetti disponibili in Fifa 18 Ultimate e soprattutto informazioni su cosa contengono Team con un dettaglio sul loro costo, sia in Fifa Points

EA Sports ha rilasciato all'1 ora italiana della notte fra il 27 ed il 28 aprile 6 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali come la FA Cup inglese e la Coppa del Re spagnola. Presente anche la card Record Breaker di Milner che ha battuto

EA Sports ha rilasciato nella notte fra il 20 ed il 21 aprile 11 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie coppe nazionali Ecco la lista dei 11 nuovi "Man of the match" Thomas Müller Kylian Mbappé Lukáš Hrádecký Marlos Sebastián Coates Scott Brown Lazaros