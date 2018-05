Fiammetta Borsellino incontra in carcere i killer del padre Il boss Giuseppe Graviano

huffingtonpost

: Giuseppe Graviano cita Berlusconi nel colloquio in carcere con Fiammetta Borsellino – Esclusiva Sekret (video) - fattoquotidiano : Giuseppe Graviano cita Berlusconi nel colloquio in carcere con Fiammetta Borsellino – Esclusiva Sekret (video) - eziomauro : L'incontro di Graviano con Fiammetta Borsellino. Il boss: 'Mio cugino frequentava Berlusconi' - Tg3web : Fiammetta Borsellino incontra in carcere i fratelli Graviano, accusati di aver ucciso suo padre, e chiede ai boss d… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Mentre Palermo si prepara a commemorare il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, la figlia più piccola di Paolo, lancia un ultimo, disperato appello aiche uccisero suoinvitandoli "a chiedere perdono" e a raccontare tutta la "verità". Lo ha fatto guardando in faccia ie Filippo, che hato nel dicembre scorso in, dove sono detenuti al 41 bis, dopo avere ottenuto il permesso dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nell'incontro, come riporta il quotidiano la Repubblica, ilha lanciato una frase a sorpresa che riguarda il presidente di Forza Italia: "Lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi - ha spiegato - più che io era mio cugino che lo frequentava"."Sono andata dae Filippocon l'idea che può vivere e morire con ...