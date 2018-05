FEDEZ Nel serale di Amici 2018 duetterà con Biondo sulle note de Il cigno

FEDEZ e J-Ax - la loro estate “Italiana” nel video ufficiale : Indietro 7 maggio 2018 2018-05-07T14:24:54+00:00 ROMA – Costumi da bagno per niente sobri, pasta, pizza e vecchi numeri di Cioè. È l’estate “Italiana” di Fedez e J-Ax nel video ufficiale del loro ultimo singolo. Il video, uscito puntuale alle 14 del 7 maggio come annunciato da Fedez sui social, è stato girato a Palm Springs sotto […]

Italiana di J-Ax e FEDEZ nello spot di Cornetto dopo Tiziano Ferro con due biglietti in palio per San Siro : Italiana di J-Ax e Fedez nello spot di Cornetto dopo il successo di Lento/Veloce di Tiziano Ferro. Il nuovo singolo del duo che andrà a concludere l'esperienza di Comunisti col Rolex con un grande concerto a San Siro è quindi diventato la colonna sonora della promo del celebre gelato, a due anni da Vorrei ma non posto. Lo spot è già in rotazione, ancora prima dell'uscita del brano in radio. Si tratta dell'ultimo singolo congiunto dei due ...

FEDEZ e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto : avanza l’ipotesi del rito civile : Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto: al momento, infatti, non risulta alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina. A farlo sapere è il vescovo di Noto Antonio Staglianò, che conferma di non aver ricevuta nessuna prenotazione in merito al matrimonio, che si celebrerà quest'estate. "Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez, per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il ...

FEDEZ e Lino Banfi insieme nello spot di Kena Mobile – VIDEO : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T15:26:31+00:00 ROMA – La strana coppia Fedez-Lino Banfi protagonista del primo spot di Kena Mobile. Operatore Mobile virtuale nato nel 2017, Kena Mobile si appoggia alla rete Mobile di TIM, senza copertura in 4G. Al 2018 ha registrato 300.000 linee mobili. Nella nuova campagna pubblicitaria Kena Mobile rinnova l’offerta Kena Special, […]

Per le nozze di FEDEZ e Chiara Ferragni - il vescovo di Noto scrive un testo rap sulla bellezza nel mondo : Come si sa, le nozze di Fedez e Chiara Ferragni sono l'argomento più caldo di oggi: come trapelato nei giorni scorsi, il matrimonio della coppia verrà celebrato in Sicilia, in particolare a Noto. Le nozze di Fedez e Chiara Ferragni sono attese durante l'estate, probabilmente il prossimo 31 agosto nella Cattedrale di Noto: a breve la coppia farà rientro in Italia da Los Angeles, dove vive ora a seguito della nascita di Leone. In vista del ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Video - l'invito nella villa del Boss delle Cerimonie : "È nato un principino" : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI sono stati invitati nel castello de Il Boss delle Cerimonie, per festeggiare la nascita del loro 'principino' Leone. Ecco la richiesta.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Milano - FEDEZ affitta casa : 270 metri nel nuovissimo quartiere Citylife - ecco quanto costa : A Los Angeles per i primi mesi di vita del figlio appena nato, il rapper mette un annuncio online per il mega-appartamento al 13esimo e 14esimo piano

J-Ax e FEDEZ con Alessandra Amoroso nel film Succede - dal libro di Sofia Viscardi : video trailer e tracklist colonna sonora : J-Ax e Fedez con Alessandra Amoroso nel film Succede e nel trailer ufficiale in rotazione televisiva in questi giorni. La canzone Piccole Cose è stata scelta per far parte della colonna sonora del film Succede, tratto dal libro di Sofia Viscardi. La giovane YouTuber italiana ha solo 19 anni e vanta milioni di seguaci su social network. Con oltre 200.000 like alla sua pagina Facebook ufficiale e un milione e mezzo di follower su Instagram, ...

J-Ax/ La nuova avventura nel segno di FEDEZ e del piccolo Leone (The Voice of Italy 2018) : J-Ax, il giudice torna a confrontarsi con Cristina Scabbia dei Lacuna Coil che la grande novità di questa edizione del programma di Rai Due. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:58:00 GMT)

XFactor : 'Levante non confermata - Agnelli in forse - il no di Ermel Meta. FEDEZ e la Maionchi uniche certezze' : MILANO - Un breve passaggio per Levante dietro il bancone dei giudici di XFactor , programma puntualmente seguito da Leggo.it . Dopo la prova , prima ed ultima, nell'edizione dello scorso anno infatti ...