Fca | primo giugno nuovo piano Focus su produzione Italia di Jeep | Alfa | Maserati e

Gruppo Fca : Fiat 500 Missing si aggiudica il primo premio per il Viral Web e Mobile : Fiat 500 Missing parts: si aggiudica il primo premio, nella categoria “Viral Web e Mobile” per celebrare le donne e la loro inventiva nel campo della mobilità Si è svolta ieri sera, presso il Nuovo Auditorium IULM di Milano, la premiazione del concorso Interactive Key Award, uno dei premi più ambiti nel panorama pubblicitario nazionale, organizzato da Media Key – produttrice delle maggiori riviste del settore e punto di ...

Fca - Ricavi in lieve calo nel primo trimestre - ma volano gli utili : Il gruppo FCA chiude il primo trimestre con Ricavi in leggera flessione, ma gli utili raggiungono livelli record soprattutto a livello operativo grazie al forte contributo del marchio Jeep. L'utile netto balza di più del 50% per effetto di minori oneri finanziari sul debito e dell'impatto positivo della riforma fiscale varata degli Stati Uniti. L'indebitamento industriale netto scende a poco più di 1 miliardo in scia anche ai minori ...

Fca : primo trimestre record - utile balza del 59% a un miliardo : Roma, 26 apr. , askanews, primo trimestre da record per Fiat Chrysler, con un utile netto che aumenta del 59% a quota 1,021 miliardi. Lo afferma Fca, sottolineando che il debito si è quasi dimezzato: ...

Fca : Fiom - primo sindacato a Melfi - straordinario successo elezioni rls : Roma, 14 apr. (AdnKronos) - Nelle elezioni per i rappresentanti salute e sicurezza, la Fiom Cgil è il primo sindacato con 2106 voti su 6790, pari al 31,67%, Uilm al 26,21%, Fismic al 22,51%, Fim al 16,66%, Ugl al 2.95%. La Fiom conquista 3 Rls su 8 e si conferma primo sindacato in FCA e CNHI in tutt