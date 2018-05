Farah racconta il suo incubo : “Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola” : Farah racconta il suo incubo: “Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola” Parla la pakistana rapita a Verona e portata in patria per abortire con la forza. Il pensiero al fidanzato, a chi l’ha salvata e a chi, come Sana, non ce l’ha fatta. Continua a leggere L'articolo Farah racconta il suo incubo: “Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola” proviene da NewsGo.