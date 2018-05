Farah | costretta ad abortire in Pakistan | al sicuro in ambasciata | “Presto sarà in Italia”

Giovane pakistana costretta ad abortire dai genitori - Farah è stata liberata : La ragazza residente a Verona ma portata in patria con l'inganno dalla famiglia e fatta abortire contro la sua volontà, è stata liberata dalla polizia pachistana. La liberazione possibile grazie all'intervento dell'ambasciatore messo in azione dalla Farnesina a seguito dei messaggi allarmanti che la stessa ragazza era riuscita a inviare alle amiche in Italia.Continua a leggere

PAKISTAN - LIBERATA Farah : ERA STATA COSTRETTA AD ABORTIRE/ Boldrini : “Vittima di una cultura oscurantista” : Islamabad, LIBERATA FARAH , la 19enne PAKISTAN a che era STATA COSTRETTA ad ABORTIRE . La giovane aveva chiesto aiuto in chat. Boldrini commenta: “Vittima di una cultura oscurantista” (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:12:00 GMT)

Farah liberata a Islamabad : 19enne pakistana costretta ad abortire/ Al sicuro e in buone condizioni di salute : Pakistan, studentessa prigioniera: “ costretta ad abortire ”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: è stata liberata ad Islamabad dopo azione di polizia(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:18:00 GMT)

19enne in Pakistan costretta all’aborto/ Verona - fidanzato Farah : “per Sos su WhatsApp ora rischia la vita” : Pakistan , studentessa prigioniera: “ costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: il fidanzato , "con SOS su WhatsApp ora rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:12:00 GMT)

Farah - la studentessa di Verona riportata in Pakistan dai genitori e costretta ad abortire : Verona - Un altro amore occidentale negato per una ragazza pachistana residente in Italia. Dopo la terribile vicenda di Sana , la 25enne di Brescia uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello perché ...