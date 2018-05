Facebook apre una nuova mega sede a San Francisco

Facebook - l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica : Facebook, l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica Facebook, l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica Continua a leggere L'articolo Facebook, l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica proviene da NewsGo.

'Facebook a pagamento'. Così Zuckerberg apre la porta a utenti di serie A e serie B : Non proprio il biglietto da visita migliore per continuare a inseguire la missione tanta cara al fondatore di 'connettere tutto il mondo'.

Morde un capretto vivo in testa poi pubblica il video su Facebook : rischia 30mila euro di multa : Un uomo calabrese di 38 anni ha azzannato un capretto ancora vivo in testa poi ha pubblicato il video su Facebook, scatenando le giuste proteste degli animalisti.Continua a leggere

L’Antitrust apre un’istruttoria su Facebook : L’Antitrust ha annunciato l’apertura di un’istruttoria su Facebook «per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati». È quanto si legge in un tweet dell’Autorità, che cita un’intervista a Sky Tg24 del presidente Giovanni Pitruzzella....

Scandalo Datagate - l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Scandalo Datagate - l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook per pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.

