FA Cup | una coppa salva-stagione Per Conte o per Mourinho?

ReCuperata dopo un inseguimento una delle Ford rubate a Cupra : ASCOLI PICENO inseguimento sull'autostrada A14 la scorsa notte per recuperare una Ford Fiesta rubata a Cupra Marittima. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Vasto hanno intercettato ...

Ebola : in Congo primo caso in una città - Oms 'preocCupata' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Epidemia in Ebola in Congo : primo caso in una città - “uno sviluppo preocCupante” : L’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la città di Mbandaka (circa un milione di abitanti), a circa 130 km dal luogo di origine della diffusione: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo cui si registra un caso confermato nella città, che ha portato il totale dei casi a 42. L’inviato dell’Oms, Peter Salama, ha dichiarato alla BBC che “questo è uno sviluppo ...

Rugby - Champions Cup 2018 : Leinster-Racing92 15-12. Irlandesi vittoriosi in una finale sempre in bilico : Sono gli Irlandesi del Leinster a far festa a Bilbao: la finale di Champions Cup di Rugby non vede nessuna meta, ma la minor precisione dalla piazzola ed un drop fallito a tempo scaduto condannano i transalpini del Racing 92, che cedono il passo per 15-12 dopo aver fatto da lepre per tutta la sfida. Sono proprio i francesi a passare in vantaggio al 3′ con un piazzato di Iribaren, ma Sexton pareggia i conti sempre dalla piazzola al ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : Cardiff-Gloucester 31-30. Vittoria gallese dopo una pazzesca rimonta : Una pazza rimonta, con un finale incredibile, ha disegnato l’epilogo della Challenge Cup di Rugby: a Bilbao, nella prima delle tre finali europee (domani Continental Shield e Champions Cup) i gallesi del Cardiff hanno superato all’ultimo minuto gli inglesi del Gloucester con il punteggio finale di 31-30. Nella prima frazione piazzato di Evans al 5′ per il 3-0, poi gli inglesi passano: al 9′ meta di Trinder trasformata da ...

Nadia Toffa “Non tornerò a condurre Le Iene” - ma è una fake news/ Il silenzio sui social preocCupa i fans : Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. Dopo aver annunciato la sua assenza al serale di Amici, la iena più famosa della televisione italiana ha deciso di non condividere, almeno per il momento, post con i fans.

Fujitsu e Luna Rossa ancora insieme alla nuova edizione dell’America’s Cup : Prosegue la collaborazione tra Fujitsu Italia e il team Luna Rossa, che sarà Fornitore Ufficiale di Luna Rossa Challenge in occasione della 6a America’s Cup. Il celebre marchio avrà così il compito di fornire i display e le potenti workstation CELSIUS che la squadra utilizzerà per effettuare complesse simulazioni sulle varie iterazioni progettuali della propria […] L'articolo Fujitsu e Luna Rossa ancora insieme alla nuova edizione ...

DisocCupazione in anticipo se apri una startup : Il disoccupato che vuole mettersi in proprio aprendo una startup oppure entrando a far parte di una società può richiedere l'anticipo della Naspi, l'indennità mensile di Disoccupazione riconosciuta ai ...

Conti pubblici : Iacovoni - nessuna preocCupazione mercati : "Non è il caso di preoccuparsi per quello che è avvenuto ieri, abbiamo una disponibilità di cassa, di liquidità del Tesoro assolutamente buona" e "possiamo affrontare i prossimi mesi in assoluta ...

Tim Cup - Il Doblete - la storia - l'Europa e gli addii : Juve-Milan è una sfida infinita che vale il futuro : Per Allegri e Buffon può essere il penultimo trofeo in bianconero, per Gattuso il primo da regalare a una proprietà straniera in Italia

Riforma pensioni/ Il Governo neutrale e le preocCupazioni per una nuova Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi,8 maggio(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:07:00 GMT)

Gb - anche il divorzio potrà essere online - preocCupati i giudici : rischiano di sparire i tribunali : In Italia da tre anni esiste il divorzio breve. In Inghilterra e Galles, invece, è già online, su iniziativa del ministero della Giustizia. Non solo la richiesta può essere effettuata via internet, ma ...

Precari - ocCupazioni e monetine... Non è una Sicilia per i 'normali' : Prendiamo per esempio una, purtroppo vasta, categoria di penitenti: i Siciliani 'giovani, meritevoli e disoccupati', definizione che - nella nostra economia di guerra " copre un arco dai venti ai ...

Crac Ferrovie Sud Est - la bella vita dell’ex amministratore ora disocCupato : ai domiciliari in una casa di Campo de’ Fiori : disoccupato, ma con migliaia di euro in tasca e appartamenti di lusso a disposizione nel cuore della Capitale. Con armadi pieni di vestiti griffati e costosi e mobili di pregio. Nonostante sia agli arresti domiciliari, nella sua lussuosa casa di Campo de’ Fiori, a Roma, non si fa mancare davvero nulla Luigi Fiorillo, l’ex amministratore unico delle Ferrovie Sud-Est, che ha portato la società dei trasporti pugliese al Crac da 230 milioni di euro ...