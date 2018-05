Euro | Borsa e bond | i pericolosi esperimenti dei populismi

Borsa : Europa - Parigi -0 - 13% in chiusura : ANSA, - MILANO, 18 MAG - Borse europee deboli in chiusura. Parigi ha ceduto lo 0,13% a 5.614 punti, Francoforte lo 0,28% a 13.077 punti e Londra lo 0,12% a 7.778 punti.

Borsa : Europa apre contrastata - MpS sotto pressione : Piazza Affari è maglia rosa fra i listini del Vecchio continente, che hanno aperto la seduta in ordine sparso. Milano ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,49%. Piatta Francoforte , +0,01%, , ...

Borsa Europa chiude bene - Londra +0 - 7% : ANSA, - MILANO, 17 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo: Londra ha segnato un rialzo finale dello 0,7%, con Francoforte e Parigi che hanno chiuso in aumento dello 0,9%.

BORSA MILANO parte in rialzo con Europa piatta - bene Tim - ... : Piazza Affari tenta un minirimbalzo dopo il tonfo di ieri dovuto all'incertezza politica. ** Nelle prime battute l'indice FTSE Mib sale dello0,79%, l'Allshare dello 0,76% contro un'Europapiatta. ** TELECOM ITALIA sale dell'1,16% dopo i contitrimestrali annunciati ieri che su base ...

Spread in aumento - Borsa giù : primi effetti del Governo anti-Euro : TeleBorsa, - La possibile alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle continua a tenere in apprensione la finanza italiana, in particolare il mercato del reddito fisso. Il rendimento del BTP ...

Spread in aumento - Borsa giù : primi effetti del Governo anti-Euro : La possibile alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle continua a tenere in apprensione la finanza italiana, in particolare il mercato del reddito fisso. Il rendimento del BTP decennale si ...

Borsa - quant'è costata la bozza Vanno in fumo 13 miliardi di Euro Le banche bruciano 5 miliardi : La politica italiana tiene gli investitori sulla difensiva. Certo, la bozza di accordo tra Lega e M5S circolata ieri è stata definita “superata” dai diretti interessati, ma quei 250 miliardi di Btp nel bilancio della Bce che secondo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero da stracciare per tagliare il debito pubblico italiani creano tensioni in Borsa e sul mercato secondario dei titoli di Stato Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa chiude contrastata : ANSA, - MILANO, 16 MAG - Borse europee timidamente positive al contrario della piazza milanese: a Londra il Ftse 100 ha chiuso in crescita dello 0,15%. A Parigi il Cac 40 è salito dello 0,26%, mentre ...

BORSA - PIAZZA AFFARI : SPREAD A 150/ Peggior performance in Europa - -2% : spaventa il programma Lega-M5S : SPREAD in rialzo, PIAZZA AFFARI debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)

Borsa : Milano prima in Europa con Pirelli : ANSA, - Milano, 15 MAG - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre Borse europee, arginando il calo di Wall Street, con indice Ftse Mib in rialzo dello 0,31%, tra scambi in netta ripresa per 2,8 ...

Borsa : Europa - Parigi +0 - 23% in chiusura : ANSA, - MILANO, 15 MAG - chiusura in ordine sparso per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,23% a 5.555 punti e Londra lo 0,16% a 7.722 punti. In lieve calo Francoforte, che ha ...

Borsa : Europa debole - Milano tiene +0 - 43% : ANSA, - Milano, 15 MAG - Le Borse europee si mostrano poco mosse con l'indice d'area Stoxx 600 a cavallo della parità. A tenere a galla i listini sono gli acquisti, seppure contenuti, sui finanziari. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati dell'Eurozona (15 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:26:00 GMT)

Borsa : Europa - Parigi -0 - 02% in chiusura : ANSA, - MILANO, 14 MAG - chiusura poco variata per le principali boprse europee. Parigi ha ceduto lo 0,02% a 5.540 punti, mentre Londra e Francoforte hanno lasciato sul campo lo 0,18%, rispettivamente ...