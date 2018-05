Enzo Tortora | una carriera televisiva di successo | ma non certo lineare

Contratto M5S-Lega - la linea giustizialista e l'anniversarlo della morte di Enzo Tortora : Sarà che la corruzione percepita per qualcuno è ormai diventata più importante delle corruzione reale, ovvero delle sentenze passate in giudicato, ma la linea manettara contenuta nel Contratto di ...

Il Caso Enzo Tortora - a 30 anni dalla morte del giornalista il libro che è un legal thriller di sconvolgente attualità : Trenta anni moriva Enzo Tortora. Era il 18 maggio 1988, a 59 anni, il giornalista e conduttore televisivo, moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Lo scrittore e criminlogo Luca Steffenoni, per Chiarelettere, ha scritto Il Caso Tortora. Un Caso che nasce molto prima dell’arresto del presentatore e interseca le faide che si susseguono a fine anni Settanta, il brigatismo rosso, il ...

Enzo Tortora - 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo. “Mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro” : Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quando Enzo Tortora non c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59 anni moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga. Furono necessari ...

Enzo Tortora - 30 anni dalla morte. La figlia : 'Nulla è cambiato!' : Il 18 maggio 1988, a 59 anni muore Enzo Tortora, conduttore televisivo, autore e giornalista, per un tumore ai polmoni. 'Perché - disse - mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro'. Quella ...

Enzo Tortora - 30 anni fa la sua morte / La figlia Silvia : "Non è cambiato nulla : assuefatti all’ingiustizia" : Enzo Tortora, a 30 anni dalla morte il duro sfogo della figlia Silvia contro il sistema giudiziario italiano rimasto immutato. Il più grande esempio di errore giudiziario.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:33:00 GMT)

Enzo Tortora moriva 30 anni fa - la figlia Gaia : «Papà verrebbe ucciso anche in questa Italia» : Cosa si aspetta dal nuovo governo? 'Non ho pregiudizi su nessuna forza politica, non giudico fino a quando non c'è una proposta, è l'insegnamento che ho avuto dalla vicenda di mio padre e che cerco ...

Enzo Tortora moriva 30 anni fa - la figlia Gaia : «Papà verrebbe ucciso anche in questa Italia» : Enzo Tortora aveva 59 anni quando morì, stroncato da un tumore polmonare. Era il 18 maggio 1988. Sono passati trent'anni dalla scomparsa, trentacinque dall'arresto che segnò...

Francesco Raiola/ Arrestato per traffico di stupefacenti : stesso calvario di Enzo Tortora (Sono Innocente) : Francesco Raiola, Arrestato ingiustamente per traffico di stupefacenti il suo caso somiglia moltissimo a quello che colpì diversi anni prima il giornalista Enzo Tortora. (Sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:33:00 GMT)

