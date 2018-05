' Entro domani vedo Di Maio' | Salvini

Salvini : Entro domani vedo Di Maio - spero lunedì al Quirinale : Milano, 19 mag. , askanews, 'entro domani vedo Di Maio' per decidere insieme sul nome del premier. Lo ha detto Matteo Salvini, che ha replicato così a chi gli ha chiesto se lunedì andrà con il capo ...

Concorso Agenzia delle Entrate - Entro domani la domanda di partecipazione : C’è tempo fino alle 24 di oggi per inviare la propria candidatura a uno dei bandi del Concorso Agenzia delle Entrate che mette a disposizione 650 posti. Ricordiamo che i posti disponibili messi a bando sono: 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria (Scarica il bando), 118 funzionari tecnici (Scarica il bando), 2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d’Aosta (Scarica il bando), 20 esperti in analisi ...

Terremoto CEntro Italia : domani l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Amatrice : E’ in programma domani l’inaugurazione del nuovo stadio comunale “Paride Tilesi” di Amatrice, alla presenza del Ministro per lo Sport, del direttore generale della Lega Serie A, del presidente della Lega B, del presidente dell’istituto per il credito sportivo, del sindaco Sergio Pirozzi, e dei principali partner che hanno contribuito al progetto. L’impianto, al Centro delle operazioni di soccorso e di gestione ...

A Palermo da domani - venerdì 27 aprile - primo meeting internazionale mette al cEntro donne medico e differenze di genere : Tre giornate di studio , a Palermo, da venerdì 27 aprile – in occasione del XXXVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana donne medico – dedicate ad un “Approccio multidisciplinare alle malattie croniche e differenze di genere” . Trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo, settantasette tra relatrici e relatori per dieci sessioni, affronteranno secondo una prospettiva di genere temi legati alle ...

Molise sceglie domani nuovo Governatore - è sfida M5s-cEntrodestra : Campobasso, 21 apr. , askanews, È stata una campagna elettorale sotto i riflettori quella per le elezioni regionali del Molise di domani. I leader nazionali degli schieramenti più importanti, complice ...

Roma : apre domani cEntro commerciale Aura a Valle Aurelia : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – apre al pubblico domani nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura, forte di 60 negozi, un Pam Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con 16 ristoranti e bar, tutti collegati da percorsi pedonali e aree verdi. Aura ha una superficie commerciale utile (GLA) di 17.000 mq. Il nuovo ...

Roma : apre domani cEntro commerciale Aura a Valle Aurelia : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – apre al pubblico domani nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura, forte di 60 negozi, un Pam Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con 16 ristoranti e bar, tutti collegati da percorsi pedonali e aree verdi. Aura ha una superficie commerciale utile (GLA) di 17.000 mq. Il nuovo ...

Roma : apre domani cEntro commerciale Aura a Valle Aurelia : Roma, 19 apr. (AdnKronos) - apre al pubblico domani nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura, forte di 60 negozi, un Pam Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con

Governo - Berlusconi : “CEntrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

Lega e Fi domani a Colle : cEntrodestra unito - veti e tradimenti no : Roma, 4 apr. , askanews, Per ora, il centrodestra tiene. Giorgia Meloni, l'unica a salire al Quirinale per la prima giornata di consultazioni, lo ha detto chiaramente, indicando Matteo Salvini come ...

Traffico di Pasquetta - operazione riEntro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da domani torna la pioggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

Stazione spaziale cinese - riEntro incontrollato alle ore 11.26 di domani : Previsto per il giorno di Pasqua l'impatto di Tiangong-1 con l'atmosfera. I consigli della Protezione Civile Stazione spaziale cinese, i rischi in Italia

Concorso Polizia Penitenziaria - Entro domani la domanda di partecipazione : Scade alle 23.59 di domani il termine per presentare la propria candidatura al bando di Concorso Polizia Penitenziaria da 1220 posti (Scarica il bando). I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno presentare l’istanza solo per via telematica sul sito del Ministero della giustizia. Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, contenente il numero ...

Senato - Brunetta : “CEntrodestra compatto. Su Romani domani sera avremo fumata bianca” : “Il centrodestra resta fermo sulle proprie convinzioni: originariamente si era detto nei vari incontri con le altre forze politiche alla nostra coalizione doveva andare la presidenza del Senato, è il nostro nome resta quello di Paolo Romani sul quale domani contiamo che arrivi la fumata bianca. Non comprendiamo l’atteggiamento dei 5 Stelle, comunque con l’ora non c’è nessun accordo al contrario di quanto dicono alcuni ...