Enti locali - tasse bloccate ma beffa tariffe : Misure, queste ultime, che sono indispensabili per ridare fiato all'economia locale e, conseguentemente, al mondo delle piccole imprese'.

Beffa Enti locali - con le tasse bloccate salgono le tariffe : MILANO - Prima lo schema era questo: lo Stato, in cerca di risorse, tagliava i trasferimenti a Comuni e Regioni e questi si rifacevano aumentando le tasse locali. Poi, dal 2015, una legge ha impedito ...

Il pEntito trovato e pestato in “località protetta” è la sconfitta dello Stato : Il pentito Paolo Signifredi (ritenuto il contabile della cosca Grande Aracri) è Stato raggiunto in località protetta e peStato da tre uomini che si sono presentati a volto scoperto. Sull'accaduto è stata aperta un'indagine. La vicenda è stata raccontata da alcuni quotidiani ed è confermata dall'avvocatessa Maria Teresa Pergolari: lo scorso 18 aprile Paolo Signifredi, 53enne collaboratore di giustizia ritenuto il "commercialista" del boss ...

Maltempo Sardegna - Confcommercio : danni ingEnti a Bosa - sospendere le tasse locali : “sospendere subito tasse locali. I danni della bomba d’acqua che hanno devastato Bosa (Or) sono ingenti per famiglie ed imprese. Attività commerciali ed artigianali coinvolte dal Maltempo sono alle prese con la conta dei danni, alla perdurante situazione di crisi economica che affligge il territorio si aggiunge questa disgrazia che si presenta alle porte di una stagione turistica che si spera dia qualche speranza di ripresa“: ...

Roma - il Gay village torna a Testaccio. La kermesse più colorata però divide i residEnti : 'Qui troppi locali - ci sarà il caos' : Dal 31 maggio all'8 settembre sarà infatti la Città dell'Altra Economia ad ospitare la 17esima edizione della manifestazione Lgbt, che dal 2002 al 2005 trascorse i suoi primi tre anni in quello ...

Enti locali. La Regione sblocca con il Patto di solidarietà territoriale oltre 31 - 3 milioni : Ma tutto questo significa anche opere e lavori di piccolo taglio per artigiani e fornitori del territorio, ossia maggiore occupazione e una spinta all'economia". Le risorse attiveranno 120 intervEnti ...

Enti locali : -22 miliardi in 7 anni : Una misura, quella degli investimEnti, che sarebbe indispensabile per ridare fiato d una economia che in questi primi mesi dell'anno sembra si stia affievolendo'.

Enti locali : -22 miliardi in 7 anni : Roma, 28 apr. AdnKronos) – Sforbiciata agli Enti locali. Tra il 2010 e il 2017 le manovre di finanza pubblica a carico delle autonomie locali hanno comportato una contrazione delle risorse disponibili pari a 22 miliardi di euro. A calcolarlo è la Cgia di Mestre evidenziando che sono stati i Comuni i più colpiti. Se nelle casse dei sindaci la ‘sforbiciata” ha raggiunto l’anno scorso gli 8,3 miliardi di euro, alle Regioni ...

Enti locali : -22 miliardi in 7 anni : Una misura, quella degli investimEnti, che sarebbe indispensabile per ridare fiato d una economia che in questi primi mesi dell'anno sembra si stia affievolendo'.

Enti locali - la contrazione delle risorse tocca quota 22 miliardi : Tra il 2010 e il 2017 le manovre di finanza pubblica a carico delle autonomie locali hanno comportato una contrazione delle risorse disponibili pari a 22 miliardi di euro. A sostenerlo è la Cgia di ...

Enti locali : Cgia - tagli risorse a 22mld : ANSA, - VENEZIA, 28 APR - Tra il 2010 e il 2017 le manovre di finanza pubblica a carico delle autonomie locali hanno comportato una contrazione delle risorse disponibili pari a 22 miliardi di euro. A ...

Facebook rilascia in italia Local - l'app per localizzare evEnti di ogni genere Video : rilasciata da poco per Apple Store e Play Store di Android, #Facebook Local è la nuova app di Mark Zuckerberg che si considera la versione rinnovata di Foursquare. Dopo il fallimento di Events, Facebook riprende e rielabora il concetto legato agli eventi e alla condivisione [Video], in una nuova modalita' più user friendly e più accattivante, anche per chi non è iscritto alla piattaforma più famosa di social network. Local Lo scopo principale ...

Facebook rilascia in italia Local - l'app per localizzare evEnti di ogni genere : rilasciata da poco per Apple Store e Play Store di Android, Facebook Local è la nuova app di Mark Zuckerberg che si considera la versione rinnovata di Foursquare. Dopo il fallimento di Events, Facebook riprende e rielabora il concetto legato agli eventi e alla condivisione, in una nuova modalità più user friendly e più accattivante, anche per chi non è iscritto alla piattaforma più famosa di social network. Local Lo scopo principale della nuova ...

Sicilia : finanziaria - ok commissione a norma su precari Enti locali : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Via libera della commissione Bilancio dell'Ars a un articolo della finanziaria che recepisce la legge Madia e sblocca il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari dei Comuni a partire dall’entrata in vigore della legge ed entro il 2020. "Abbiamo approvato una