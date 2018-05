Emicrania | si chiama Aimovig il primo farmaco che previene gli attacchi

Blastingnews

: Ho un attacco di emicrania forte da martedì sera e, da quando mi sono trasferita, mia madre non è mai stata così pr… - FullmoonOnGaroh : Ho un attacco di emicrania forte da martedì sera e, da quando mi sono trasferita, mia madre non è mai stata così pr… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Ilmedicinale progettato per prevenire l'è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA), inaugurando quello che molti esperti ritengono sarà una nuova era nel trattamento delle persone che soffrono della forma più grave di mal di testa., questo il nome del, è prodotto da Amgen e da Novartis ed è un'iniezione mensile sottocutanea, da praticare sull'addome con un dispositivo simile alla penna usata dai diabetici per iniettare l'insulina. Sarà per ora disponibile solo negli USA e costerà $6.900 l'anno per ogni paziente. Come funziona il nuovoL'idea alla base del nuovorisale agli anni ottanta, quando i ricercatori americani hanno notato che il frammento proteico CGRP sembrava svolgere un ruolo nelle emicranie. Alla fine dei lunghi studi è emerso un quadro più completo: le persone che soffrono di emicranie sembrano produrre troppo ...