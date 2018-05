Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla | tra rap e pop | i consigli di Ermal Meta ed Elisa

Amici 17 - Einar Ortiz incontra la sua fidanzata Valentina in diretta (Video) : Einar Ortiz, uno dei cantanti protagonisti del serale della diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha potuto incontrare la sua fidanzata Valentina Ragnoli, durante la sesta puntata del programma andata in onda ieri sera. Per questo sospirato e atteso incontro, Maria De Filippi ha organizzato un piccolo momento imbarazzante per il cantante di origini cubane. ...

L’abbraccio tra Einar Ortiz e la fidanzata Valentina al serale : video in Grazie perché e Giudizi universali : Einar Ortiz e la fidanzata Valentina si riabbracciano nel 6° serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio. Einar si esibisce in duetto con Carmen sulle note di Grazie perché di Gianni Morandi. Viene poi invitato da Maria De Filippi a restare al centro del palco, i due si siedono sulle scale che separano il secondo dal primo palco. La conduttrice ricorda che Einar viene spiato costantemente dalle telecamere ...

Einar Ortiz canta Difendimi per sempre di Tiziano Ferro dall’album di Alessandra Amoroso : video del 5 maggio : Einar Ortiz canta Difendimi per sempre di Tiziano Ferro nel 5° serale di Amici di Maria De Filippi, in scena in diretta su Canale 5 sabato 5 maggio. Il cantante della squadra blu ha potuto presentare diversi brani nel corso della prima e della seconda parte della seconda fase di Amici di Maria De Filippi. Non ha raggiunto, però, la terza fase che la scorsa settimana ha visto in sfida due cantanti della squadra bianca: Biondo e Irama. Si è ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Einar Ortiz a rischio eliminazione : la dura prova di Rudy Zerbi su Io che amo solo te (video) : Einar Ortiz a rischio eliminazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso del quarto serale, in diretta su Canale 5 sabato 28 aprile, il cantante della squadra blu rischia di essere escluso dalla gara. Al momento della votazione, infatti, da parte della commissione interna (i docenti del programma), sono tanti i "no" a sfavore del concorrente di Amici di Maria De Filippi, salvato da Rudy Zerbi. Il docente di canto lo sfida ad una serie di ...

Einar Ortiz e Carmen Ferreri con Marco Bocci ricordano l’attentato di Parigi con Non mi avete fatto niente (video) : Einar Ortiz e Carmen Ferreri con Marco Bocci sul palco del 4° serale di Amici di Maria De Filippi ricordano l'attentato a Parigi. Un pensiero al Bataclan, alle vittime e all'attentato dello scorso 13 novembre 2015 rivive nelle parole di Marco Bocci al serale e nell'esibizione dei due cantanti della squadra blu. "avete rubato la vita di una persona eccezionale": l'attore legge una lettera che un uomo ha voluto scrivere ai terroristi. Ha perso ...

La reazione di Einar Ortiz dopo i consigli di Carlo Di Francesco : “Sabato prossimo stono tutto” : Einar Ortiz dopo i consigli di Carlo Di Francesco commenta le parole del docente di canto di Amici di Maria De Filippi ma poi va in sala prove e viene ripreso dal suo preparatore: "La affronti proprio senza voglia". Einar è in crisi e non sembra trovare una chiave di lettura per la canzone che gli è stata assegnata questa settimana. Demotivato, il cantante si reca in sala prove come se non avesse voglia, pronto per i rimproveri del docente ...

Einar Ortiz e Zic ballano nella prova proibitiva ritmo uomo per i cantanti (video) : Einar Ortiz e Zic ballano al terzo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile. I due cantanti sono stati chiamati ad affrontare la prova proibitiva ritmo uomo, una coreografia impostata sul senso del ritmo ed elaborata dal direttore artistico del serale del programma, Luca Tommassini. Inizialmente pensata per essere assegnata ai ballerini del serale, Maria De Filippi ha proposto a Tommassini di adattarla ai ...

Einar Ortiz in A parte te con Marco Bocci - l’abbraccio silenzioso di Ermal Meta dopo il messaggio di nonno Eddy (video) : Einar Ortiz in A parte te ad Amici di Maria De Filippi nel corso della seconda fase della terza puntata del serale, in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile. Einar Ortiz ha presentato un brano di Ermal Meta, uno dei componenti della giuria esterna del talent show. Einar Ortiz in A parte te è stato preceduto dalla lettura commossa dell'attore Marco Bocci che ha dato voce alle parole di un anziano in casa di riposo. L'uomo, in fin di vita, si è ...

Valentina Ragnoli è la fidanzata di Einar Ortiz : età - biografia e curiosità sulla coppia : Valentina Ragnoli è la fidanzata di Einar Ortiz ed è a lei che, sabato sera, il cantante ha dedicato la canzone della terza fase, che ha raggiunto due sere su due, ma senza ancora vincere la puntata, per ora. Ci avete chiesto di approfondire la conoscenza di questa ragazza, così abbiamo cercato di rispondere a ogni vostra curiosità su Valentina Ragnoli, biografia ed età per esempio. Forse qualcuno ancora non sapeva che il cuore del bel cantante ...

Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018 con bacio finale alla fidanzata (video) : Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018, nel corso della seconda puntata della fase serale in scena sabato 14 aprile, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Il cantante del team blu, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato l'accesso alla terza fase della puntata. Risultato tra i tre concorrenti più votati al televoto, infatti, Einar Ortiz ha avuto la possibilità di salire anche sul terzo palco, insieme a due dei suoi ...

Einar Ortiz duetta con Gianni Morandi in Una vita che ti sogno e realizza un desiderio (video) : Einar Ortiz duetta con Gianni Morandi al serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra blu è stato scelto dall'ospite italiano della seconda puntata del serale per un duetto sulle note del nuovo singolo, Una vita che ti sogno. Il brano è estratto dall'album D'amore d'autore, ultimo progetto discografico di inediti rilasciato da Gianni Morandi che il 25 aprile sarà in concerto all'Arena di Verona per una data-evento conclusiva ...

