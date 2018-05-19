Ed Sheeran/ Sarà presente il cantante al matrimonio di Harry e Meghan? (Royal Wedding) (Di sabato 19 maggio 2018) Ed Sheeran, Sarà presente anche il cantante al matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle? Ormai da settimane si parla della sua possibile presenza in scena. (Royal Wedding)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 05:45:00 GMT)
ilsussidiario
itsjustinmyidol : RT @haroldismyhxme: #HarryandMeghan DOMANI AL MATRIMONIO CI SARÀ ED SHEERAN - haroldismyhxme : #HarryandMeghan DOMANI AL MATRIMONIO CI SARÀ ED SHEERAN - lwtpurity : domani ed sheeran sarà al matrimonio e io non posso non sclerare -
Ed Sheeran è al lavoro sul nuovo album e sarà in tour fino al 2019 : C'è speranza che ci sia qualche data in Italia! The post Ed Sheeran è al lavoro sul nuovo album e sarà in tour fino al 2019 appeared first on News Mtv Italia.
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sheeran Sarà