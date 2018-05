' Economia dei territori e Lavoro' | tra i protagonisti Tiziano Treu e i sindaci di Reggio

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

Un'Economia più forte dei barbari : Un documento riportato dal quotidiano online Huffington Post Italia " una bozza del contratto politico in corso di negoziazione tra M5s e Lega " ha destabilizzato i mercati in apertura con spread in ...

Un’Economia più forte dei barbari : Un documento riportato dal quotidiano online Huffington Post Italia – una bozza del contratto politico in corso di negoziazione tra M5s e Lega – ha destabilizzato i mercati in apertura con spread in aumento di oltre 10 punti base e la Borsa pesante (meno 2,3 per cento). Il documento include proposte

L’Economia circolare dei prodotti tecnologici : il 17 maggio la presentazione del Rapporto 2017 di Cobat : L’economia circolare dei prodotti tecnologici in Italia? Esiste almeno da 30 anni. Parola di Cobat, lo storico consorzio per la raccolta e il riciclo che nel 1988 ha iniziato a dare nuova vita a pile e batterie, per applicare il collaudato sistema successivamente ai rifiuti elettronici, i cosiddetti RAEE, inclusi i moduli fotovoltaici, e agli pneumatici fuori uso. Tutti i numeri del Consorzio verranno presentati alla stampa il 17 maggio con il ...

Miele - turismo e ciauscolo : l'Economia dei Sibillini riparte dalla cura della terra : Nonostante le difficoltà legate al territorio e alle frequenti scosse dello sciame sismico gli abitanti dei Monti Sibillini non si arrendono. Decisi a rimanere , o convinti di trasferirsi qui, sono in ...

Editoria - la classifica dei libri di Economia più venduti su Amazon : Tra i bestseller di economia presenti in questo momento su Amazon ci sono una serie di titoli i cui autori sono specialisti del settore, docenti ed economisti. La disponibilità è per molti di questi ...

Argentina : ministro Economia - finanziamento Fmi contro volatilità dei cambi è misura 'preventiva' : Lo ha detto il ministro dell'Economia Argentina nel corso di una conferenza stampa tenutasi in piena apertura dei mercati e nelle ore in cui si consumava un nuova e fortissima pressione contro la ...

Falcone (LeU) vs Cazzola : “Chi è sovrano in Italia? L’Economia o il popolo?”. “Non c’è stato nessun massacro dei diritti” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra l’esponente di Liberi e Uguali, Anna Falcone, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. La giurista osserva: “In un Paese che vive ormai una crisi economica pluridecennale, inizialmente silenziosa e tenuta sotto traccia, il primo effetto è stato quello del taglio sui diritti. Così l’economia ha iniziato a dettare l’agenda politica anche su quella che doveva essere la politica ...

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’Economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

Il governo e il piano dei Cinque Stelle : all'alleato di governo Economia e Interno : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Ostuni punta su Investment - il progetto di innovazione dei servizi elettronici per potenziare l'Economia turistica e il trasporto pubblico multimodale : ... Investment / Interreg V " A / 2014 " 2020, finanziato dalla Comunità europea e rivolto al potenziamento e all'innovazione dei servizi elettronici per il consolidamento dell'economia turistica e del ...

Future Forum : nella società dei robot - fantasia e creatività salveranno Economia e lavoro : Tra le nuove professioni che i millennials possono intraprendere, ci sono per esempio le figure del "rigeneratore urbano", che sta nella comunità e ne ridisegna spazi comuni e funzioni sociali, o ...

La profezia della «curva dei tassi» : ?l’Economia Usa rallenta : Gli aruspici esaminavano le interiora degli animali per prevedere il futuro. In tempi più moderni c’è chi cerca di leggere l’ignoto nei fondi di caffé. Anche oggi i mercati finanziari hanno il loro «fondo di caffè»:?si tratta della cosiddetta «curva dei rendimenti». E negli Stati Uniti inizia a lanciare un sinistro presagio: rallentamento economico. Ma non tutti concordano...

Cina - Xi rinnova impegni su apertura Economia - taglio dei dazi... : Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di aprire ulteriormente l'economia del Paese e di abbassare le tariffe di importazione su alcuni prodotti tra cui le auto, in un discorso dai toni concilianti pur nel contesto di crescente tensione commerciale tra Cina e Stati ...