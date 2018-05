EA Play 2018 scalda i motori | cosa aspettarsi dalla conferenza?

Calcio - Play-off Serie B 2018 : il programma completo. Programma - orari e tv : La stagione regolare del campionato di Calcio maschile di Serie B si è concluso ed ha sorriso all’Empoli ed al Parma in Serie A mentre è costata la retrocessione a Novara, Pro Vercelli e Ternana. Un’ultima giornata di grandi emozioni in cui i tifosi del Frosinone, hanno molto di che rammaricarsi, visto il pareggio (2-2) contro il Foggia costato caro agli uomini di Longo. Gialloazzurri che si ritroveranno nel Play-off insieme al ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Pronostico Notts County-Coventry - League Two Play Offs 18-5-2018 e Analisi : League Two, semifinale di ritorno dei Play Offs, Analisi e Pronostico di Notts County-Coventry City, Venerdì 18 Maggio 2018. Forte contro McNulty. Notts County–Coventry, venerdì 18 maggio. Un rigore controverso realizzato dall’attaccante Marc McNulty (a quota 27 reti in questa stagione) nei minuti conclusivi ha permesso al Coventry di pareggiare il match d’andata dei Play off. Il Notts si era portato in vantaggio con ...

News Sportive 17/05/2018 – L’addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Playoff NBA 2018 : Houston si riscatta e pareggia la serie con Golden State : Serviva un pronto riscatto ed è quello che ha avuto Houston in gara-2 della finale della Western Conference. I Rockets si impongono 127-105 sui Golden State Warriors e pareggiano la serie. La squadra di Mike D’Antoni ritrova il suo gioco nella partita finora più importante della sua stagione, alzando anche l’intensità difensiva in particolare nel primo quarto quando Golden State perde sette palloni in sette minuti. Houston porta ...

Playoff NBA 2018 - Houston-Golden State 127-105 : i Rockets rispondono e stravincono gara-2 : ... ma solo 9 della coppia Harden-Paul, e un lavoro migliore sui tiratori avversari, in particolare su un Klay Thompson da 3/11 al tiro per soli 8 invisibili punti nell'economia della partita e un ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano e Brescia volano in semifinale! Cantù e Varese si arrendono in gara3 : I Playoff 2018 della Serie A di Basket hanno emesso i primi verdetti: la EA/ Armani Milano e la Germani Basket Brescia, infatti, nella serata odierna hanno conquistato l’accesso alle semifinali chiudendo sul 3-0 le rispettive Serie contro Red October Cantù e Openjobmetis Varese. Il derby tra Olimpia Milano e Cantù si è chiuso dopo tre sole partite: l’EA7 Armani Milano, infatti, si è imposta anche in trasferta al PalaDesio con il ...

Prato Comics + Play 2018 : fumetto - gioco e scienza di frontiera nel 200esimo compleanno di Frankenstein" : Al Comics di quest'anno c'anche il C ardistry l'arte di saper maneggiare le carte da gioco con movenze spettacolari dette ioriture Tre spettacoli al giorno con professionisti di questa disciplina che ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James non basta a Cleveland - Boston porta la serie sul 2-0! : I Boston Celtics confermano il fattore campo. Dopo le prime due partite della serie della finale della Eastern Conferen la squadra del Massachusetts è avanti con il punteggio di 2-0 sui Cleveland Cavaliers, cui non è bastato un super LeBron James per pareggiare i conti: gara-2, che si è disputata questa notte del TD Garden di Boston, è terminata con il punteggio di 107-94 in favore dei padroni di casa. Nel primo quarto la partita sembra mettersi ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland 107-94 : super LeBron non basta - vince ancora Boston : E l'allenamento intenso tenuto al TD Garden con nove ore d'anticipo rispetto alla palla a due era il segno di come il n°23 non volesse sbagliare per nulla al mondo una sfida in cui è partito con le ...

Play out Serie C 2018 andata 19 maggio : orari e quale gara su Sportitalia Video : Sabato 19 maggio si disputera' l'andata degli spareggi per i Play out di Serie C 2018, mentre il ritorno è previsto la settimana successiva. A re gli orari delle partite e quale è stata scelta per la diretta tv. Le sfide in calendario sono Cuneo-Gavorrano Girone A, Vicenza-Santarcangelo Girone B e Racing Fondi-Paganese girone C. Il regolamento prevede che al termine del doppio confronto chi perde retrocedera' in Serie D [Video], mentre la ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : il Lodi batte 2-1 il Forte dei Marmi ed ora ha tre match point per il tricolore : Il Lodi allunga contro il Forte dei Marmi ed ora vede lo scudetto. I detentori del titolo volano sul 2-0 nella Finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista grazie al successo in gara-2 contro gli storici rivali, nella terza replica dell’ultimo atto che ormai caratterizza la Serie A1. Memori del blitz a Forte dei Marmi, i lombardi prendono subito le redini della partita nelle battute iniziali del match e al 12′ approfittano di ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino reagisce contro Trento e porta la serie sull’1-1! : Uno a uno e palla al centro, per usare una metafora calcistica. La Sidigas Avellino ha dominato gara-2 dei quarti di finali dei Playoff 2018 della serie A di Basket e ha pareggiato la serie contro la Dolomiti Energia Trentino vincendo con il punteggio di 80-59. La partita, di fatto, si è indirizzata nel primo quarto, in cui la formazione irpina ha scavato un gap che gli avversari non sono mai riusciti a ricucire nel corso del match: dal ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia non fa sconti. Reyer sul 2-0 contro Cremona : La Serie di quarti di finale tra Venezia e Cremona vede la Reyer condurre per 2-0. Non c’è stata storia in gara-2 al Taliercio, vinta dai lagunari per 108-76. Un successo costruito nel primo quarto di gioco, quando i campioni d’Italia hanno scavato un solco che la Vanoli non è mai stata in grado di ricucire. Anzi, dopo l’intervallo, il divario si è allargato progressivamente fino al +32 finale. La Serie si sposta ora a Cremona, ...