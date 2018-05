E-Prix Berlino | trionfa Abt Doppietta Audi con Di Grassi Sul podio anche il leader

Formula E - Doppietta dell'Audi nell'ePrix di Berlino : Doppietta dellAudi nellePrix di Berlino, nono appuntamento della stagione di Formula E. Daniel Abt, dopo aver brillato in qualifica, conquistando la pole, è riuscito a mantenere la leadership dallinizio alla fine della corsa. Quello ottenuto allex aeroporto di Tempelhof è il secondo successo stagionale per il pilota tedesco. Seconda posizione per il compagno di squadra Lucas Di Grassi: il brasiliano sembrava avere il giusto ritmo per giocarsi la ...

Rosberg di nuovo al volante : si corre l'E-Prix di Berlino : Dopo Roma e Parigi il circo delle monoposto ad emissioni zero sbarca nella capitale tedesca dove oggi pomeriggio , gara in diretta su Italia 1 alle 18, si svolgerà l'E-Prix di Berlino. Ieri c'è stato ...

Formula E - Sabato - appuntamento con l'ePrix di Berlino : La Formula E torna in scena nel weekend con lePrix di Berlino, che si correrà Sabato 19 maggio nel Tempelhof Airport Circuit, ossia nellex aeroporto che sorgeva ad appena due chilometri dalla città e che, dal 2010, è stato convertito in parco pubblico.La pista. Un tracciato unico nel suo genere, a cominciare dalla pavimentazione che non avrà niente a che vedere con lasfalto delle strade cittadine, né con quello tipico delle piste. Si correrà ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...