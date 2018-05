E in tutto questo | Grace Jones ha 70 anni

“Fuori la D’Urso”. GF - la bomba di Striscia : “È lui - sta facendo tutto questo”. L’insospettabile collega : È una vera bomba quella sganciata da Striscia la Notizia e che riguarda il boicottaggio degli sponsor con cui deve fare i conti il Grande Fratello 15. Quest’anno a quanto pare sembra aver toccato il fondo: infatti, principalmente verrà ricordato negli anni più per gli atti di bullismo, gli insulti e le risse avvenute nella casa, che per altri episodi divertenti. Ovviamente, ciò ha comportato delle reazioni non solo degli ...

Martina - Pd : 'Contratto di governo inquietante : l'Italia non merita tutto questo' : '#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. l'Italia non merita tutto questo'.

«Questo capitalismo è tutto da rifare» : I giovani di oggi sono uno dei tre "megapoteri" che trasformeranno la società globale nei prossimi decenni, insieme alla tecnologia e alla struttura politica e sociale che riduca al minimo i problemi ...

Bono - Fincantieri - : 'Se ci fosse ancora la lira non avremmo tutto questo lavoro' : Trieste - 'Certo che sono europeista convinto. Basti dire che noi abbiamo contratti fino al 2028. Pensate che se ci fosse stata la lira io avrei preso contratti del genere?'. Lo ha affermato l'ad di ...

Se io avessi previsto tutto questo... : Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni... Così cantava Francesco Guccini tanti anni fa. Riprendo queste parole che oggi sento mie, dell'Avvelenata, per esprimere il grande dissenso che in tanti proviamo nei confronti dell'attuale situazione politica.Dopo il voto del 4 marzo ho veduto ciò che mai avrei immaginato dentro e fuori il mio partito, uno contro l'altro solo al fine del consenso e ...

'Un giorno tutto questo' tema del 31° Salone Internazionale del Libro a Torino : Ad aprire il 31° Salone del Libro di Torino ci saranno il Ministro dei beni Culturali Dario Franceschini, il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il Presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ed all'evento non potranno ovviamente mancare il sindaco Chiara Appendino ed il Presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino. La manifestazione, oltre alle autorità istituzionali, ogni anno ...

“Ma che fa!”. Con l’abito bianco e il web la asfalta. A 27 anni si presenta all’altare con questo splendido vestito da sposa - ma succede l’impensabile. Insulti a non finire sui social. Ma perché tutto questo astio? Ecco cosa si nasconde dietro questa foto : Bouquet in mano, lungo abito bianco con velo e, a braccetto con il papà, ha sfilato lungo la navata della concattedrale di Barletta, Bari, di fronte a familiari e amici seduti nei banchi. Un matrimonio in piena regola, almeno all’apparenza. Già, all’apparenza, perché Carmen D’Agostino, 27enne lucana, non si è sposata con il fidanzato come si potrebbe pensare guardando le foto che in breve tempo hanno fatto il giro della ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Con l’Italia da opposto. Questo scudetto una rivincita. Il mio futuro? Può essere tutto” : Ivan Zaytsev è l’uomo simbolo del trionfo di Perugia che ha conquistato il suo primo scudetto di Volley maschile. I Block Devils si sono laureati Campioni d’Italia anche grazie alle gesta dello Zar che ha vinto la sua scommessa, esaltandosi da schiacciatore e dominando l’intera stagione vincendo tutte le Finali che ha giocato in attesa della Champions League. Ora Ivan è pronto per la lunga estate con l’Italia che ...

“Quando lui non era a casa…”. Qualcuno parla e volano nuove ‘particolari’ indiscrezioni su Massimo Boldi e la compagna - accusata di tradimento. Succedeva tutto questo : “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. Massimo Boldi, 72 anni, aveva commentato così la notizia lanciata da Dagospia: la (ormai ex) compagna Loredana De Nardis, 43, era stata fotografata insieme ad un altro uomo, un suo amico, Mario Salvestroni. Salvestroni era ...

“Non lo metto tutto…”. Grande Fratello a luci rosse. Nella casa siamo arrivati a questo. Non si rende conto delle telecamere e fa il suo ‘show’… : L’ultima puntata del Grande Fratello è stata seguitissima da tutti: numero da capogiro che fanno gonfiare il petto a Barbara D’Urso. Forse perché la produzione aveva chiesto a tutti i concorrenti di fare la valigia? Forse per via di tutta la polemica sollevata intorno a Baye Dame (e altri ragazzi della casa) che aveva bullizzato l’ultima arrivata Aida Nizar? Il pubblico aveva chiesto che fossero presi provvedimenti nei riguardi di chi aveva ...

Che cosa resta dopo tutto questo chiasso? : Ma non basta far ridere il mondo? Non basta angustiare gli italiani che credono nella legge e vogliono lavorare in santa pace. Un quotidiano della California ha scritto: "I governi italiani sono come ...

Il medico che ha visitato Alfie è furioso : 'tutto questo è folle!' : ... le cui tecnologie consentono di trasportare, in ogni parte del mondo, i bambini come Alfie; questo perchè, ha specificato il dottore, pur avendo anche gli inglesi un servizio di questo tipo 'non ...