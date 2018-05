È il giorno delle nozze reali | Meghan con la tiara 

E' il giorno delle nozze<br>Il matrimonio di Harry e Meghan - LIVE : [LIVE_placement] Harry e Meghan sposi oggi, sabato 19 maggio 2018: il matrimonio reale del Principe Harry e di Meghan Markle è ormai prossimo e ci prepariamo alla lunga diretta che ci accompagnerà nel Royal wedding dell'anno.Seguiamo LIVE la giornata più attesa nel Regno Unito seguendo la diretta di Real Time, che prende la linea già alle 11.30 con un parterre de roi composto da Enzo Miccio, Katia Follesa, Giulia Valentina, Mara Maionchi e ...

Harry e Meghan - è il giorno delle nozze : migliaia in strada. Lei non pronuncerà la formula di obbedienza : Lei non pronuncerà la tradizionale formula di obbedienza al marito. I due diventeranno il duca e la duchessa di Sussex dopo le nozze

Meghan Markle ha scelto di non avere un make-up artist per il giorno delle nozze : Moltissime spose si affidano, spendendo fior fior di soldi, a dei make-up artist professionali e competenti, sicure che loro saranno in grado di renderle perfette nel loro giorno più importante. Figurarsi, quindi, quale famoso professionista ingaggerà la futura duchessa Meghan Markle durante il suo matrimonio, che sarà sotto gli occhi del mondo intero... E invece no! Così come la cognata Kate Middleton, che nel giorno delle proprie nozze aveva ...

È l’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali : Entro oggi i contribuenti interessati possono fare domanda per lo strumento che premia chi ha deciso di “rimettersi in pari” con i pagamenti delle tasse dovute allo Stato The post È l’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali appeared first on Il Post.

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Sposi morti il giorno prima del matrimonio. Il funerale nella stessa chiesa delle nozze : Mancavano poche ore al gran giorno, ancora una notte e sarebbero diventati marito e moglie. Ma una fatalità ha trasformato la festa in tragedia. Accade a Passos, in Brasile. Come...

Volley - Champions League 2018 : Perugia e Civitanova - il giorno delle semifinali! Block Devils per l’impresa con lo Zenit - Lube favorita : Perugia e Civitanova, è arrivato il grande giorno. Le due squadre sono pronte per scendere in campo alla Basketball Arena di Kazan (Russia) per disputare le semifinali della Champions League 2018 di Volley maschile. La Final Four promette spettacolo, le due formazioni italiane non si tirano indietro e vogliono conquistare a tutti i costi l’accesso all’atto conclusivo della massima competizione continentale. I due sestetti sono attesi ...

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

La Rai celebra il giorno della memoria delle vittime del terrorismo : In occasione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, Rai 1 ha in programma una serie di appuntamenti: ecco tutti gli appuntamenti Il Giorno 9 maggio viene celebrato il Giorno della memoria della vittime del terrorismo. Questa ricorrenza è stata istituita il 4 maggio del 2007 con la Legge n° 56. Quest’anno si celebra la decima edizione di questa giornata dedicata alle vittime del terrorismo interno ed internazionale. La data ...