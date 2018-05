«Duca e duchessa del Sussex» | ecco i nuovi titoli di Harry e Meghan

vanityfair

(Di sabato 19 maggio 2018) Il principee la borgheseMarkle sono adesso iduchi del. L’ha annunciato Kensington Palace con un comunicato ufficiale a poche ore dal sì. È il tradizionale regalo di nozze della regina Elisabetta II a ogni membro – maschile – della famiglia reale. Per l’adorato nipote, Sua Maestà non poteva fare eccezione. LEGGI ANCHESeguite il royal wedding con noi A Kate Middleton e a William, il 29 aprile 2011, era toccato invece ilto di Cambridge. Nel 1986, quando sposò Sarah Ferguson, il principe Andrea divennedi York. L’ultimodel, l’unico nella storia, somiglia un po’ a. Figlio di Giorgio III, il principe Frederick viveva a Kensington Palace, come faranno lui e. Come il secondogenito di Carlo e Diana, era un po’ ribelle e sposò la donna che amava, Lady Augusta, contro il volere di suo padre, ...