sport.tiscali

: Donadoni, ho fatto ciò che era richiesto - solopallone : Donadoni, ho fatto ciò che era richiesto - Ansa_ER : Donadoni, ho fatto ciò che era richiesto. Il tecnico, 'Non piaccio a tutti, affronteremo la questione' #ANSA -

(Di sabato 19 maggio 2018) ANSA, - BOLOGNA 19 MAG - "In tre anni ho semprequello che mi è stato chiesto. Sono arrivato in una contesto di difficoltà al primo anno e ci siamo salvati bene, in quello successivo e quest'...