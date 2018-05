Di Maio sulla Tav | La Torino-Lione non serve più

blogo

(Di sabato 19 maggio 2018) In questo weekend che precede una nuova visita al Quirinale, Luigi Diè impegnato in campagna elettorale al fianco dei candidati delle regionali della Val d'Aosta e di alcuni comuni nel Nord Italia. È stato anche a Ivrea, che è la città di Casaleggio, e che sarà chiamata al voto il 10 giugno, voto a cui i pentastellati si presentano con il candidato sindaco Massimo Fresc. Proprio lì il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha parlato della Tav, uno degli argomenti di contrasto con la Lega, e ha detto:"Lanonpiù, poteva servire trent'anni fa, ora è inutile. Andremo a parlare con la Francia. Stiamo facendo la riforma dei diritti sociali. E li dentro ci sono le nostre battaglie, come quella contro la Tav in valle di Susa. Noi abbiamo riportato sotto i riflettori i temi che dovevamo essere discussi in campagna elettorale e il 94 per cento degli elettori cinque ...