Di Maio ribadisce il no alla Tav e annuncia un premier amico del popolo

Di Maio - fine delle ambizioni da premier : Salvini ribadisce il suo veto : Luigi Di Maio futuro premier? Non se ne parla. A chiudere ogni discorso alla possibilità di vedere il capo politico del M5s a Palazzo Chigi è lo stesso Matteo Salvini. Al momento l’unico papabile alla presidenza del consiglio...

La rottura fra Salvini e Berlusconi non c'è. Di Maio ribadisce al Quirinale : "Sì alla Lega - no a governi tecnici" : "Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle ...

Di Maio fa un passo indietro : "Premier terzo scelto con Salvini" E ribadisce il no a Berlusconi : "E' una cosa che Matteo Salvini sa da un po': se il punto e' realizzare cose per gli italiani e quell'ostacolo e' Luigi Di Maio premier scegliamo insieme un presidente del Consiglio a condizione che questo sia a capo di un governo politico M5s-Lega e realizzi fatti come l'abolizione della Legge Fornero o il reddito di cittadinanza". Lo ha detto Luigi Di Maio a In mezz'ora in piu', su Rai 3. ...

Di Maio ribadisce : voto prima possibile : 12.50 "Oggi è il primo maggio,la festa dei lavoratori.I partiti riempiranno questa giornata con frasi fatte,slogan e auspici sul lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Sono solo parole. La verità è che se non interveniamo subito il lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario. Va rivisto il Jobs Act,vanno rifondati i centri per l'impiego e va assicurata una pensione dignitosa a chi ha lavorato una vita". Poi ...

Di Maio ribadisce il “no” a Berlusconi. «Disponibili solo a dialogo con la Lega» : Secondo giro di consultazioni, il leader M5S “apre” al sostegno esterno di Forza Italia. Salvini: «Scendo in campo io»|

Di Maio ribadisce il “no” a Berlusconi : Secondo giro di consultazioni, il leader M5S “apre” al sostegno esterno di Forza Italia. Salvini: «Nutriamo la speranza che si riesca a superare la politica del “no”»|

Di Maio ribadisce che dialoga con Lega e Pd per il governo : Verona, 15 apr. , askanews, 'L'obiettivo è quello di creare un contratto di governo. L'ipotesi di un governo di cambiamento non la stiamo proponendo solo alla Lega, ma anche al Partito democratico. E ...

Tra Salvini e Di Maio quasi insulti. Il capo M5s ribadisce le sue condizioni : Dopo le battute al vetriolo con Salvini, il leader dei 5 Stelle tiene aperti i due fronti con Lega e Pd, ma nessun passo indietro sul suo ruolo da premier. Dai Dem ennesimo 'no' ad essere l'...

Di Maio prova a spaccare il centrodestra poi ribadisce : "Italia non uscirà dall'euro" : Dopo il termine del primo giro di consultazioni il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha invocato qualche giorno di riflessione. Impossibile ad oggi attribuire un incarico per formare un nuovo Governo. Il calendario per il secondo...

Di Maio apre a un governo con Lega o Pd - ma ribadisce il no a Forza Italia : Alla vigilia delle consultazioni al Quirinale che prenderanno il via mercoledì 4 aprile, Luigi Di Maio lancia la proposta di un contratto di governo da sottoscrivere o con la Lega o con il Pd. Ma allo stesso tempo ribadisce un no a qualunque alleanza con Forza Italia che, come partito, bloccherebbe ogni tentativo di riforma del sistema. Secondo ...

Salvini : 'Le due Camere vanno a chi ha vinto'. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...