Di Maio | Premier sarà amico del popolo

Di Maio : il vero leader è il contratto. Ma Casaleggio : Luigi premier ideale : 'Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani'. Così il leader del Movimento 5 Stelle , ...

Governo : Di Maio : 'Il premier dovrà essere persona amica del popolo'. Aperti i gazebo per votare intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di Governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Premier? Sarà una persona amica del popolo”. E sulla Tav : “Diremo alla Francia che non serve più” : Chi Sarà il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s? “Si va verso una persona amica del popolo. Ho detto ‘amica’, perché ‘persona’”. Luigi Di Maio passeggiando per le strade di Ivrea con il candidato sindaco M5s ha ribadito che non farà il nome del futuro premier alla stampa. Ma ha anche fatto capire che si guarda a una figura terza. E rivolgendosi ai giornalisti, scherzando ha detto: “Fate un ...

Di Maio : “Salvini non è un mio alleato”. Il grillino sarà premier : “Continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali

Casaleggio : "Premier ideale? E' Di Maio" : 12.15 "Il mio presidente del Consiglio ideale? Luigi Di Maio...". Questa la battuta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione creata da altri partiti politici. E sono contento che gli iscritti abbiano dato il loro avallo tramite la piattaforma".

Di Maio : con la Lega non è alleanza ma contratto. Premier? Questione di ore : 'Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani'. Così il leader del Movimento 5 Stelle , ...

Premier - carta «coperta» M5S. Lunedì Di Maio e Salvini al Quirinale : Chiuso l'accordo sul contratto, ma c'è il veto leghista su Di Maio a Palazzo Chigi. Oggi e domani il referendum sul programma nei gazebo del Carroccio. Affondo di Berlusconi, deluso sulla giustizia: «Salvini torni a casa». La Lega: sconcertante....

Di Maio : nelle prossime ore scioglieremo nodo premier : Roma, 19 mag. , askanews, - "Approvato il contratto nelle prossime ore, nei prossimi giorni, in questo fine settimana scioglieremo il nodo del premier e poi ci dedicheremo alla squadra di governo. Si ...

Di Maio : premier sia "amico" del popolo : 11.22 "Approvato il contratto di governo,nelle prossime ore, e quindi questo fine settimana,scioglieremo anche la riserva sul premier e poi ci dedicheremo alla formazione della squadra di governo. Si va verso una persona che deve essere amica del popolo". Di Maio ha replicato così al suo arrivo a Ivrea per la campagna elettorale locale a chi gli ha chiesto se il nome che verrà indicato come premier sarà una figura terza.Con la Lega,spiega Di ...

Salvini e Di Maio stringono sul premier - doppio via libera al contratto di governo : Oltre il 94% di sì. La base del M5S dà il via libera con percentuali bulgare all’accordo di governo tra il Movimento e la Lega . La votazione si è tenuta per tutta la giornata di ieri sulla piattaforma Rousseau, con chiusura alle 20: su 44.796 votanti, 42.274 hanno approvato il governo giallo-verde e solo 2522 hanno detto no. Nel settembre scorso alle primarie online per scegliere il capo politico avevano votato in 37 mila.--Luigi Di Maio esulta ...

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Di Maio : 'Pronto a fare un passo indietro sulla premiership' : "Ho sempre detto che, se il problema sono io, sono disponibile a non fare il presidente del Consiglio". Lo ha precisato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, parlando a Donnas , Aosta, nell'ambito ...

GOVERNO M5S-LEGA - DI Maio “IO NO PREMIER”/ Voto contratto su Rousseau : Salvini - “Berlusconi sconcertante” : GOVERNO, il contratto M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:10:00 GMT)