Di Maio | Non so se sarò Premier

D Maio sulla Tav : 'alla Francia diremo che non serve - ci sono altre priorità' : Visita a Ivrea - città di Casaleggio dove si vota tra venti giorni - pronto a bloccare il progetto. E in Val di Susa i manifestanti tornano in strada -

Di Maio : Tav inutile - diremo alla Francia che non serve più : ' La Tav è inutile e alla Francia diremo che non serve più '. Lo dice chiaro e tondo Luigi Di Maio presentando il contratto di governo con la Lega a Ivrea. Nel contratto 'c'è il blocco di un'opera che ...

