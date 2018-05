Di Maio | nelle prossime ore scioglieremo nodo premier

Enrico Mentana : 'Lega-M5s - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...

Governo : Di Maio - weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Sul contratto ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. Questo sabato e questa domenica ci vedremo nelle piazze con i gazebo M5S” dove “illustreremo punto per punto il contratto”. Lo annuncia Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Governo: Di Maio, weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Di Maio : 'Sfido Salvini nelle urne'. Ma è pronto il patto post-elezioni : Anche lo slogan della campagna, già pronto, sarà personalizzato sulla sfida tra il nuovo mondo e il vecchio, su chi è stato responsabile e chi ha fatto naufragare gli accordi. E tutto fa pensare che ...

Governo di scopo coi 5S - la verità Il cerino ora nelle mani di Di Maio Un'altra apertura della Lega. Inside : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio suona la carica ai suoi : "Non siamo dei poltronari - parliamo ai cittadini nelle piazze e in tv" : "Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un'accusa che mi fa sorridere, perché se avessimo voluto le poltrone avremmo potuto accettare di fare un contratto con Berlusconi e avremmo avuto le 'nostre' poltrone al governo. E adesso vedremo chi sono i poltronari. Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa". È questo uno dei passaggi ...

Sondaggi - stallo come nelle consultazioni : Di Maio frena - fa meglio Salvini. Metà degli elettori Pd non vuole l’Aventino : Le trattative per la formazione di un governo si sono arenate ancora una volta. E il quadro confuso, con il Colle che si è preso due giorni di tempo per decidere la prossima mossa, si riflette anche nei Sondaggi. Una situazione di stallo che da dopo le elezioni continua a registrare un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali, il M5s e il centrodestra, se si tornasse alle urne. Le consultazioni però logorano, e man mano che ci ...

Governo "5 stelle con la Lega" - ora è tutto nelle mani di Di Maio : La delegazione del M5S, composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, è arrivata a Palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del...

Governo - Mattarella pronto a scoprire le carte - Di Maio : 'Piena fiducia nelle sue decisioni' : Da Campobasso, dove è intervenuto nella campagna elettorale, Luigi Di Maio dichiara piena fiducia nel presidente della Repubblica. " Mattarella prenderà le sue decisioni, vedremo. Quello che voglio ...

Governo - Mattarella pronto a scoprire le carte | Di Maio : “Piena fiducia nelle sue decisioni” : Governo, Mattarella pronto a scoprire le carte | Di Maio: “Piena fiducia nelle sue decisioni” I partiti ancora non hanno trovato una quadra. Mercoledì il capo dello Stato potrebbe prendere una decisione per uscire dallo stallo Continua a leggere

Governo - Mattarella pronto a scoprire le carte | Di Maio : "Piena fiducia nelle sue decisioni" : I partiti ancora non hanno trovato una quadra. Mercoledì il capo dello Stato potrebbe prendere una decisione per uscire dallo stallo

Di Maio : 'Piena fiducia nelle decisioni che prenderà Mattarella' : Da Campobasso, dove è intervenuto nella campagna elettorale, Luigi Di Maio dichiara piena fiducia nel presidente della Repubblica. "Mattarella prenderà le sue decisioni, vedremo. Quello che voglio ...

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd La svolta nelle parole di Casini : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

DI Maio E SALVINI COME "I BARI" DI CARAVAGGIO/ Street art - terza opera : nelle altre e c'è anche Giorgia Meloni : Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di Street art: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI diventano "I bari" di CARAVAGGIO e truffano Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:37:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 aprile : Il Pd spinge Di Maio nelle braccia di Salvini : Consultazioni Nel gioco dei veti si affaccia lo spettro del voto anticipato Primo giorno – Il Quirinale avvia i colloqui per cercare una maggioranza di governo. Oggi arrivano i “big”, compreso il condannato che resta sulla linea dura (insieme a Salvini) di Fabrizio d’Esposito Riusciranno i nostri eroi… di Marco Travaglio Il gioco del cerino è ufficialmente cominciato. Di Maio va a Dimartedì e, alla vigilia delle consultazioni, ...