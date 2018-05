Di Maio | «Diremo alla Francia che il treno alta velocità non è più necessario» Salvini

D Maio sulla Tav : 'alla Francia diremo che non serve - ci sono altre priorità' : Visita a Ivrea - città di Casaleggio dove si vota tra venti giorni - pronto a bloccare il progetto. E in Val di Susa i manifestanti tornano in strada -

Di Maio - diremo alla Francia no alla Tav : ANSA, - ROMA, 19 MAG - Nel contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e la Lega "c'è il blocco di un'opera che è inutile. Andremo a parlare con la Francia e gli diremo che la Torino-Lione poteva ...

M5S - Di Maio : «Tav? Opera inutile - diremo alla Francia che non serve più» : Il numero uno pentastellato si è detto ottimista sull’intesa con la Lega. Casaleggio: «È un buon accordo»

Di Maio : Tav inutile - diremo alla Francia che non serve più : ' La Tav è inutile e alla Francia diremo che non serve più '. Lo dice chiaro e tondo Luigi Di Maio presentando il contratto di governo con la Lega a Ivrea. Nel contratto 'c'è il blocco di un'opera che ...

Di Maio : “Premier? Sarà una persona amica del popolo”. E sulla Tav : “Diremo alla Francia che non serve più” : Chi Sarà il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s? “Si va verso una persona amica del popolo. Ho detto ‘amica’, perché ‘persona’”. Luigi Di Maio passeggiando per le strade di Ivrea con il candidato sindaco M5s ha ribadito che non farà il nome del futuro premier alla stampa. Ma ha anche fatto capire che si guarda a una figura terza. E rivolgendosi ai giornalisti, scherzando ha detto: “Fate un ...

Incarico Casellati - Di Maio : “Occasione preziosa per fare chiarezza. Ribadiremo proposte e posizioni M5S” : “Voglio augurare buon lavoro alla presidente del Senato e ringraziare il presidente Mattarella per questa decisione. Questa per noi è un’occasione preziosa per fare chiarezza anche perché l’Italia non può più aspettare. Alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni”. Lo afferma, in un video su facebook, il capo politico del M5S Luigi Di ...

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...