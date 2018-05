Di Maio | Da Rousseau 94% di sì al contratto di governo

(Di sabato 19 maggio 2018) Il leader del M5s ha spiegato che alla votazione "hanno partecipato 44.796 persone: 42.274 hanno votato sì e 2.522 no"

Di Maio : da voto su Rousseau 94% sì a contratto governo Lega-M5s : Disco verde dagli iscritti al M5s al contratto di governo con la Lega. Ad annunciarlo è il capo politico Luigi Di Maio. "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle - fa sapere - hanno detto sì ... : Disco verde dagli iscritti al M5s aldicon la Lega. Ad annunciarlo è il capo politico Luigi Di. "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle - fa sapere - hanno detto sì ...

