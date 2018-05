Delirio Chelsea | Conte vince la FA Cup | altra delusione per il Manchester United di

calcioweb.eu

Delirio #Chelsea, #Conte vince la #FACup: altra delusione per il Manchester United di Mourinho

(Di sabato 19 maggio 2018) Importante trofeo per ilche si aggiudica la FA Cup, in finale superato ildi Mourinho, il tecnico italiano sembra quindi destinato a concludere l’avventura in Premier con la vittoria di un trofeo comunque importante. Finisce 1-0 la partita, decide una rete di Hazard su calcio di rigore realizzato nella prima frazione di gioco.per il, la stagione per Mourinho può considerarsi deludente. Grande festa per ilal termine della partita, è stata una stagione sofferta ma questo risultato salva la squadra di Antonio. L'articolola FA Cup:per ildi Mourinho CalcioWeb.