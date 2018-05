Del Piero non pone limiti a Buffon

Del Piero scrive a Buffon : la lettera commovente per l’ex compagno : Ultima partita di Buffon con la maglia della Juventus, il portiere potrebbe comunque continuare a giocare. Tanti messaggi da parte di colleghi, nelle ultime ore nel frattempo lettera dell’ex compagno Alessandro Del Piero: “Oggi è il tuo momento, Gigi. È il giorno in cui allo Stadium hai guardato tutti negli occhi, scorgendo le loro lacrime mentre salutavi per l’ultima volta i tuoi tifosi. Hai alzato un altro trofeo, l’ennesimo di una ...

Juventus - Buffon - l'omaggio social. Del Piero : "Gigi - la tua storia non finirà mai" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...

JUVENTUS - BUFFON SI RITIRA : GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA/ L'agente : “Totti? No - sarà un addio alla Del Piero” : Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:27:00 GMT)

Scudetto e… tennis! Del Piero e quel paragone particolare : “il Napoli come Nadal - ma questa è l’era della Juventus e di Federer” : Commentando la lotta Scudetto fra Juventus e Napoli, Alex Del Piero ha fatto un particolare paragone tirando in ballo Federer e Nadal Domenica notte è arrivata la certezza matematica: grazie al pareggio ottenuto contro la Roma, ad una giornata dal termine, la Juventus è diventata Campione d’Italia per la 34ª volta. Niente da fare per il Napoli che nonostante il bel gioco espresso, non è riuscito a fermare la striscia vincente della ...

Del Piero : “Gallagher? Un amico - voleva portarmi al Manchester City” : “L’Amicizia con Noel Gallagher? Sono più di dieci anni che ci conosciamo, siamo molto impegnati ma ci capita spesso di incontrarci, è un grandissimo appassionato di calcio, voleva portarmi al Manchester City a tutti i costi”. Lo ha detto l’ex giocatore della Juventus, Alessandro Del Piero, parlando della sua amicizia con il cantante Noel Gallagher degli Oasis. “Abbiamo il piacere di passare del tempo insieme, stiamo ...

Del Piero : “annata Juve eccezionale - con Allegri percorso straordinario” : “Roma-Juve? È stata una partita normale, non è stata entusiasmante, però la stagione di entrambe le squadre, non solo della Juve che ieri ha completato l’opera ufficialmente, soprattutto per come ci hanno rappresentato in Europa, è stata una annata eccezionale ed è di buon auspicio per il futuro. È stato un bell’anno sotto questo aspetto, ovviamente esaltante per la Juve perché realizza qualcosa di straordinario con sette ...

Del Piero : “Mancini Ct? Ha qualità ma risultati diranno se uomo giusto” : “Mancini ct giusto per l’Italia? Lo diranno i risultati. In alcune situazioni non si tratta di dire se uno è l’uomo giusto, se ha le qualità per… Indubbiamente con l’esperienza e le qualità che ha Roberto è impensabile dire che non è l’uomo giusto però poi ci sono il lavoro quotidiano, i risultati, chi ci lavora insieme, c’è il gruppo come si forma, le sinergie che si creano, è quello che poi fa sì che ...

Salone Del Libro : oggi appuntamento con Piero Angela - Michele Serra e Laura Morante : Cosa c’è di più piacevole che trascorrere la domenica al Salone del Libro? Scopritelo personalmente: un ricco menu di incontri, dibattiti e molto altro per soddisfare ogni tipo di gusto. Scorrendo il programma ecco gli appuntamenti da non perdere domenica 13 maggio. Cominciamo dalla Sala Gialla. Alle ore 12, incontro con Piero Angela: l’occasione per sentire dalla sua viva voce il racconto di una vita al servizio della divulgazione ...

Corruzione - ai domiciliari l’avvocato Piero Amara. A gip Messina parere favorevole Della Procura : Sono stati concessi gli arresti domiciliari, su parere favorevole della Procura di Messina, a Piero Amara, avvocato siracusano arrestato il 6 febbraio scorso con le accuse di Corruzione, falso e associazione a delinquere. Amara, che ha svolto attività legale anche per l’Eni, è finito al centro di una indagine su un’associazione criminale di cui facevano parte l’ex pm siracusano Giancarlo Longo, e un altro avvocato, Giuseppe Calafiore, capace di ...

Chi è Giampiero Massolo - il possibile presidente Del Consiglio Del governo M5s-Lega : Movimento 5 Stelle e Lega sembrano vicini all'accordo per formare il nuovo governo e discutono sul nome dell'eventuale presidente del Consiglio. Il candidato che, ad oggi, è quello con più chance è Giampiero Massolo, attuale presidente di Fincantieri e dell'Ispi. Lunga carriera diplomatica e istituzionale alle spalle, ecco chi è Massolo.Continua a leggere

Juventus : da Sivori e Platini a Del Piero e Dybala - i 13 trionfi in Coppa Italia : 1 di 6 Successiva TORINO - Inizia tutto come un romanzo, perché la prima delle tredici Coppa Italia viene conquistata dalla Juventus grazie a una doppietta di Guglielmo Gabetto contro il Torino. LA ...