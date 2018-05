Dati di ascolto | Carlo Conti trionfa con La Corrida su Raiuno | numeri pazzeschi

Esordio col botto di Canale 20 : i Dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid - la partita vince la serata tv! : L’azzardo di Mediaset è stato premiato da una valanga di ascolti. Il Biscione aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid in diretta tv su Canale 20, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità ...