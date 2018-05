Dall' acqua ai trasporti | le tariffe dei servizi locali sono aumentate tre volte

Ambiente - Toscana : tutela dell’acqua Dall’inquinamento - via libera alla legge : Nuovo intervento normativo in tema di tutela delle acque da inquinamento, in particolare nella parte relativa agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali. La Regione Toscana ha predisposto un testo per equiparare i limiti di emissione imposti dalla normativa nazionale per gli impianti superiori ai 2mila abitanti equivalenti. Come illustrato in Aula dal presidente della commissione ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte Dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Acquaridi - prodotte Dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Il pericolo viene dal mare - ma anche Dall'acquario! - : Si tratta di uno dei numerosi casi di cronaca, tra i più recenti, che riporta una intossicazione da tossine marine. Con il miglioramento della tecnologia in acquariofilia e la possibilità di ...

Una delle strade più pericolose al mondo è inondata d’acqua. Il video Dalla jeep in soggettiva toglie il fiato : Il video è stato girato in Nepal. Un vecchio furgoncino adibito al trasporto persone sta attraversando una strada di montagna nei pressi dei laghi Manang and Tilicho. La strada, a causa di una cascata è invasa dall’acqua, e alcuni tratti sono sprovvisti di guardrail. Le persone a bordo, nonostante il pericolo di precipitare nella scarpata sembrano però essere completamente a loro agio. La sicurezza dell’autista che procede spedito lungo le curve ...

Ambiente : un muschio svedese è in grado di eliminare l’arsenico Dall’acqua : Una ricerca dell’Università di Stoccolma, pubblicata su “Environmental Pollution”, ha scoperto che un tipo di muschio può eliminare l’80% dell’arsenico dalle acque contaminate in appena un’ora, rendendo l’acqua nuovamente potabile. Il muschio acquatico si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord della Svezia: in futuro si ipotizza di fare crescere questo muschio in torrenti e altri corsi ...

Vino - Coldiretti : fake nelle bottiglie straniere - Dall’acqua alla polvere : Dal Vino zuccherato a quello annacquato, dal Vino in polvere a quello alla frutta ma anche il finto rosato o le imitazioni delle denominazioni piu’ note Sono solo alcuni dei trucchi consentiti all’estero e smascherati dalla Coldiretti nello stand nel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Si tratta di pratiche che in Italia sarebbero punite anche come reato di frode ma che all’estero sono invece permesse con evidente ...

Bari - lettere di minacce in greco antico (Dall’Agamennone di Eschilo) al vice sindaco di Acquaviva delle Fonti : Minacciato con una lettera intimidatoria scritta in greco antico. Un messaggio scritto su un foglio bianco e fatto recapitare in una busta bianca al Comune di Acquaviva delle Fonti, indirizzato all’assessore ai Lavori pubblici Austacio Busto. Fu lui, nel 2015, a denunciare la cosiddetta ‘tangentopoli della Murgia’, facendo scattare l’inchiesta che a luglio 2017 ha portato a 12 arresti, fra cui il sindaco di Altamura Giacinto Forte, per un giro ...

Turista cade improvvisamente Dalla nave da crociera e scompare in acqua : L'incidente a bordo della Pacific Dawn che stava effettuando una crociera nei caraibi. Le ricerche sono in corso ma la situazione del mare complica le cose.Continua a leggere

Vinitaly 2018 : San Benedetto con tutte le sue novità Dall’acqua alle bibite gassate : San Benedetto partecipa alla 52a edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati più grande al mondo, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile 2018. Così non solo di vino, ma si parlerà anche di acque dove non può mancare Antica Fonte della Salute Millennium Water, l’acqua dalla purezza straordinaria in esclusiva per l’alta ristorazione, proposta nel nuovo formato da 33 cl in vetro che affiancherà la bottiglia ...

Siberia : il più grande lago di acqua dolce del mondo visto Dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la Siberia meridionale e sul più grande lago di acqua dolce del mondo: il lago Baikal. Ripreso il 14 marzo 2017, questo profondo lago appare ricoperto di ghiaccio. L’intero lago è normalmente ghiacciato tra gennaio e maggio ed in alcuni punti il ghiaccio può essere più spesso di 2 metri. Con circa 23.000 km cubici di acqua, il lago Baikal è il più grande lago di ...

Due fratelli in ospedale : lui morto a 16 anni - lei ricoverata. 'Avvelenati Dall'acqua' : di Melina Chiapparino Un 16enne napoletano, Luigi Passaro , è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a ...

Acqua : elemento misterioso Dalle incredibili proprietà : L’Acqua, sostanza senza la quale non esisterebbe la vita sulla terra, “è l’elemento più studiato al mondo ma resta ancora il più misterioso, ed è incredibilmente affascinante e sorprendente“. Parola di Vittorio Elia, chimico fisico che ha dedicato gran parte dei suoi 52 anni di vita professionale proprio allo studio dell’Acqua, con oltre 50 lavori scientifici sul tema pubblicati su riviste internazionali. Dopo aver ...

Acqua potabile Dall'aria del deserto : possibile? : La sfida di un team di ricercatori del M.I.T di Boston è di riuscire a produrre Acqua dall'aria del deserto. Sfida che, se vinta, risolverebbe i problemi della crisi idrica di tutto il pianeta. Il sistema dovrebbe essere in grado di raccogliere l'umidità dell'aria circostante e di tramutarla in Acqua potabile. L'ingegnere che guida questa ricerca è la Dott.ssa Evelyn Wang che da anni si occupa di ricerca. I primi tentativi sono stati fatti in ...