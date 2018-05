D Maio sulla Tav | ' alla Francia diremo che non serve | ci sono altre priorità'

Di Maio : “Premier? Sarà una persona amica del popolo”. E sulla Tav : “Diremo alla Francia che non serve più” : Chi Sarà il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s? “Si va verso una persona amica del popolo. Ho detto ‘amica’, perché ‘persona’”. Luigi Di Maio passeggiando per le strade di Ivrea con il candidato sindaco M5s ha ribadito che non farà il nome del futuro premier alla stampa. Ma ha anche fatto capire che si guarda a una figura terza. E rivolgendosi ai giornalisti, scherzando ha detto: “Fate un ...

Di Maio insiste sulla Tav : "Bloccheremo i cantieri" : Luigi Di Maio riapre nuovamente il fronte sulla Tav. In una prima bozza del contratto di governo era presente lo stop ai cantieri salvo poi sparire nella bozza finale dopo i richiami arrivati da Bruxelles. Adesso però a quanto pare lo stop ai cantieri Tav è tornato in cima alle proposte dei 5 Stelle del prossimo governo. Ed è lo stesso Di Maio ad annunciarlo su Facebook facendo riferimento al contratto di governo: "Entra nel nostro programma il ...

Di Maio : 'Pronto a fare un passo indietro sulla premiership' : "Ho sempre detto che, se il problema sono io, sono disponibile a non fare il presidente del Consiglio". Lo ha precisato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, parlando a Donnas , Aosta, nell'ambito ...

Contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Cantone a Taormina : lectio magistralis sulla corruzione e 'no' a SalviMaio : Su questi nodi l'autore il presidente dell'Anac si è confrontato con Maurizio Caserta, Ordinario di Economia Politica presso l'Università di Catania. La conferenza è stata seguita dagli studenti del ...

"Sulla Tav avete preso impegni chiari". L'Ue avvisa l'Italia - mentre Salvini e Di Maio meditano lo stop : "È difficile speculare su cosa farà il nuovo governo, finché non presenta ufficialmente le sue richieste" ma "è molto chiaro che il governo italiano nel 2014 ha firmato impegni per completare i corridoi Ten-T" di cui fa parte la Tav. Così la commissaria Ue ai Trasporti Violeta Bulc commenta il programma di governo Lega-M5S che prevede la sospensione della Tav Lione-Torino."Aspettiamo e vediamo cosa propongono" ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il piano sulla benzina : taglio clamoroso - ecco di quanto cala. Cifre-choc : Era atteso da tempo e negli ultimi giorni l'aumento della benzina è arrivato sul seri, con la 'verde' che in media è arrivata oltre quota 1,60 euro nella media nazionale e il gasolio che si è issato ...

Governo - Senaldi sulla staffetta Di Maio-Salvini : 'Il modo perfetto per affossarci' : Caro professor Becchi, hai il difetto dei cattedratici: partoriscono un' idea, se ne innamorano e la sostengono a prescindere dalla realtà e dai suoi mutamenti. Un paio di settimane fa hai proposto su ...

Di Maio attacca gli eurocrati. Ma Salvini : "Idee diverse sulla Ue" : "Quante cose volete sapere...". Luigi Di Maio è assediato dalle domande dei cronisti. Il tempo corre e il contratto di governo non è stato chiuso. Gli incontri tra leghisti e pentastellati si susseguono a ritmo incessante. Voci ben informate riferiscono di difficoltà sui punti chiave del programma. "I giornali scrivono tante cose - cerca di minimizzare - a me risulta che il tavolo tecnico sta andando molto bene". E dà appuntamento ai seguaci di ...

Governo - la prima pagina devastante del Tempo sulla trattativa Di Maio-Salvini : 'Che pippe' : Dopo l'ennesima delusione arrivata domenica 14 maggio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora lontani da un accordo di Governo, la reazione sulle prime pagine dei giornali è stata di unanime ...

Perché Di Maio e Salvini devono concentrarsi sulla politica industriale. L'opinione di Tria : Più interessante è l'obiettivo della flat tax, che coincide con l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita, soprattutto se si vede questo obiettivo ...

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

M5S-Lega - Salvini : intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...