Curiosità | bufale alimentari | cibi insoliti e nuove scoperte | ecco il programma

(Di sabato 19 maggio 2018) Prosegue fino a domani il Food&Science Festival di Mantova – promosso da Confagricoltura Mantova e ideato da FRAME-Divagazioni scientifiche. “Credo che il racconto della produzione di cibo e delle innovazioni del settore primario vada celebrato come si deve, con un Festival che ha come protagonisti il pubblico e gli scienziati, pronti a rispondere ad ogni domanda e a chiarire ogni dubbio legato all’alimentazione”. Ha esordito ieri sera all’inaugurazioneMatteo Lasagna, vice presidente di Confagricoltura e presidente di Confagricoltura Mantova, sul palco del Teatro Scientifico Bibiena insieme al Sindaco Mattia Palazzi. “Ricordo ancora il momento in cui l’anno scorso, per la prima volta, mi hanno raccontato questo progetto – continua il primo cittadino Palazzi – quando ci si domandava se fosse possibile riuscire a rendere attrattivo un Festival focalizzato su cibo, agricoltura e ...