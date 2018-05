: Cuba, trovata scatola nera aereo caduto - NotizieIN : Cuba, trovata scatola nera aereo caduto - TelevideoRai101 : Cuba, trovata scatola nera aereo caduto - ilmessaggeroit : #cuba, #aereo caduto: trovata una delle scatole nere -

E' stata riuna delle scatole nere dell'dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. Il ministro dei Trasportino ha detto che è in buone condizioni. Intanto è stato fornito un nuovo bilancio della tragedia: 110 morti e tre feriti. Tra le vittime anche unana naturalizzata italiana, che viveva a Cilavegna, nel Pavese, insieme al marito. Era sull'isola per visitare alcuni parenti e sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì.(Di sabato 19 maggio 2018)