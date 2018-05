Cos’è l’amnesia dissociativa e come si manifesta

dilei

: RT @Agenzia_Italia: Può farti dimenticare un figlio in macchina. Che cos'è l'#amnesia dissociativa - anna_annalu : RT @Agenzia_Italia: Può farti dimenticare un figlio in macchina. Che cos'è l'#amnesia dissociativa - Agenzia_Italia : Può farti dimenticare un figlio in macchina. Che cos'è l'#amnesia dissociativa - ApocalisseLaica : Può farti dimenticare un figlio in macchina. Che cos'è l'amnesia dissociativa: Portare il figlio piccolo al nido… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Un bambino dimenticato in auto e una tragedia che sembra assurda. Per spiegarla gli psichiatri parlano di amnesia. Solo qualche giorno fa è accaduto l’ennesimo fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia: a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, una bambina di appena un anno è morta dopo essere stata dimenticata nell’auto dal padre.è possibile? In questi casi gli esperti parlano di un fenomeno denominato amnesia. Si tratta in sostanza di una sorta di buco che cancella alcuni ricordi ed è provocato da eventi traumatici oppure da un forte stress. Chi ne viene colpito perde completamente la cognizione del tempo e di alcune nozioni. Il disturbo è stato studiato per molto tempo dagli psichiatri nel tentativo di dare una spiegazione ad un fenomeno che altrimenti sembrerebbe totalmente assurdo.è possibile dimenticare il proprio figlio? ...